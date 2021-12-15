‘’SURVIVOR ALL STAR 2022’’ KADROSU AÇIKLANDI!

Bir önceki sezondan Survivor All Star 2022 kadrosuna katılabilen tek yarışmacı olan Batuhan Karacakaya, kısa bir süre içinde sevenleri tarafından yapılan on binlerce destek paylaşımı ile yeni sezona şimdiden çok iddialı bir başlangıç yapacağının sinyallerini verdi.

Survivor 2021 sezonunda en güçlü şampiyonluk adaylarından biriyken yarışmaya çok erken veda eden Batuhan Karacakaya’nın bu durumu sevenleri tarafından büyük bir şaşkınlık ile karşılanmış ve başarılı oyuncunun takipçileri sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı.

Survivor All Star 2022 kadrosunun açılanmasıyla büyük bir mutluluk yaşayan Batuhan Karacakaya’nın sevenleri, yaptıkları paylaşımlarla başarılı oyuncunun bu sezon da en güçlü adaylardan biri olacağını gözler önüne serdi.

Önceki yılların başarılı yarışmacılardan oluşan Survivor All Star 2022, Ocak ayında izleyiciler ile buluşacak.

Batuhan Karacakaya

5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Batuhan Karacakaya, çocuk yaşlarında başladığı televizyon sektöründe, dünyaca ses getiren her projesi ile başarı grafiğini arttırarak kariyerini sürdüren başarılı bir oyuncudur.

2004 yılında henüz 7 yaşındayken oyunculuğa başlayan Batuhan Karacakaya Bıçak Sırtı, Aşk-ı Memnu, Umutsuz Ev Kadınları, Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde ve Uzun Hikaye, Bekle Beni, Dersimiz Atatürk, Aşk Tesadüfleri Sever gibi filmlerde önemli roller almıştır.

Dünyanın birçok ülkesinde yayını süren ve ödüller alan Aşk-ı Memnu’daki ‘Bülent’ karakteri ile ünü dünyaya ulaşmışken, 2021 Survivor’a da başarısı ile damgasını vurmuştur.

Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Batuhan Karacakaya şampiyonluk hedefiyle 2022’de Survivor All Star kadrosunda yer alıyor.

Dizileri

2016-2017 / Diriliş Ertuğrul (Dündar Bey)

2011-2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)

2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)

2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)

2004 / Büyük Buluşma (Tunç)

Filmleri

Uzun Hikâye - 2012

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

Dersimiz Atatürk - 2010

Bekle Beni - 2010