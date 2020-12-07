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Survivor 2021'in yeni yarışmacıları kimler olacak?
TV 8'de yayınlanan Survivor programının 2021 yılı yarışmacılarının ikincisi de belli oldu. Cemal Hünal'ın ardından, Survivor'da yarışacak diğer isim açıklandı.
Magazin 07.12.2020, 15:53
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'Issız Adam' filmiyle ünlenen oyuncu Cemal Hünal'ın ardından, Survivor'da yarışacak bir isim daha belli oldu. Ünlü oyuncu Öykü Çelik, Survivor 2021 kadrosuna katıldı.
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