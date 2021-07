Survivor 2016’nın ünlüleri katalog çekiminde bir araya geldi

Survivor 2016’nın ünlülerinden Tuğba Özay ve Nagihan Karadere bir tekstil firmasının katalog çekimlerinde bir araya geldi. İkili Survivor All Star söylentileri hakkında, “Henüz resmi bir şey yok ama tekrar birlikte yarışmayı çok isteriz” dedi.

Yayınlandığı dönemde en çok reyting alanlar arasında olan Survivor 2016’nın iki ünlü ismi model Tuğba Özay ve milli sporcu Nagihan Karadere, bir tekstil firmasının katalog çekimlerinde bir araya geldi. İkili “Cervus” adıyla perakendeye adım atan köklü tekstil firmasının reklam yüzü oldu. Katalog çekimlerinde Tuğba Özay ve Nagihan Karadere’nin yanı sıra model Can Toprak da boy gösterdi. Son derece neşeli bir ortamda gerçekleştirilen çekimlerde eğlenceli anlar yaşandı. Survivor 2016’dan bu yana aralarında iyi bir dostluk olduğu bilinen Tuğba Özay ve Nagihan Karadere son dönemde sıkça konuşulan “Survivor All Star 2021”e katılacakları yönündeki söylentilere de cevap verdi.

“Çok başarılı ve kaliteli ürünler var”

Firmanın reklam yüzlerinden ünlü model Tuğba Özay, “Açıkçası çok mutluyum çünkü çok güzel bir ekiple çalışıyorum. Firma, marka çok başarılı ve çok kaliteli ürünlere sahip. Kendimi bu kıyafetlerin, özellikle taytların içerisinde çok iyi ve fit hissettim. Bu anlamda çok başarılı ve çok kaliteli ürünleri var. Kendilerine başarılar dilerim. Firmanın reklam yüzleri bizleriz. Yanımda dişi çita var. Tabiatın kızı ve dişi çita yaklaşık 5 sene sonra yeniden güzel bir projede buluştuk. İkimizin de sporcu kimliği var ama tabii ki Nagihan milli sporcudur” dedi.

“Survivor All Star ile ilgili resmi bir şey yok”

Nagihan Karadere ile Survivor All Star 2021’e katılacakları yönündeki söylentilere cevap veren başarılı model, “Eğer Survivor’a tekrar gidersek bu sefer sen beni çalıştırırsın dedim. Nagihan da bana “Sen de bana poz vermeyi öğret” diyor. İşte bu kadın dayanışması. Sevenlerimiz sosyal medya üzerinden sürekli baskı yapıyor. Sevenlerimiz kendilerine göre kadrolar oluşturuyorlar ve o kadroların içinde en başta ikimizin adını sürekli görüyorum. Ama şu an için bu konuda resmi bir şey yok. Geriye dönüp baktığımız zaman “Bir daha olsa bir daha gitsek bir daha yaşasaydık” diyoruz. Bir de Cervus herkese ve her keseye hitap eder demek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Yıllardır sektörde olan köklü bir firmanın reklam yüzü olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren milli sporcu Nagihan Karadere ise, “25 yıllık köklü, güçlü ve sportif bir firmada olmaktan mutluluk duyuyorum. Ekip arkadaşlarım, marka yüzü arkadaşlarım muhteşemler. Onlarla birlikte olduğum için hem çok mutlu hem de çok rahatım. Sporcu kimliğimiz var. Tam da bizi yansıtan kıyafetleri var. Bu markayı el birliğiyle bir noktaya getireceğimize inanıyoruz. Sportif giyimler, sporcu kadınlar, sporcu erkekler ve son dönemdeki gençlerin tercih ettiği bir tarz. Bu yüzden çok mutluyuz. İnşallah çok güzel dönüşler alacağız” diye konuştu.

“Tuğba ile aynı projede olmayı her zaman isterim”

Milli sporcu Nagihan Karadere de Survivor All Star söylentileri hakkında konuşarak, “Tabii ki şu an çok fazla söylenti var. Bizim isimlerimiz de ilk başta anılan isimler. Survivor 2016’da çok güzel rekabet ve dostluğumuz vardı. Olursa Tuğba ile aynı projede her zaman yer almak isterim. Bu projede Tuğba’nın olması da beni ayrıca çok mutlu etti. Tabii tekrar gitmek istiyoruz ve ayrıca üzerimizdeki bu “Cervus” markasıyla birlikte Survivor’da olmak çok farklı bir etki de yaratabilir” cümlelerini kullandı.

“Herkesin denemesini tavsiye ediyorum”

Firmanın katalog çekimlerine katılan genç model Can Toprak ise, “Ben burada olduğum için çok mutluyum. Çünkü böyle insanlarla çalışmak çok güzel. Zaten bunlar köklü bir firma ve başka markaları da var. Cervus şu anda perakendeye yeni geçti. Ürünleri üzerimize giydiğimizde kalitesi belli oluyor. Her şey çok güzel, herkesin denemesini tavsiye ederim” dedi.

“Gücümüzü perekande de göstermek için güçlü isimlerle sektöre giriş yaptık”

Cervus firmasının ortağı Büşra Sapma Şahin, “Cervus” perakande anlamında sektöre yeni giriyor ama geçmişi 25-30 yıla dayanan bir firmadır. Mızıkçı ve Şımart Tekstil olarak toptanı bir firmaydık. İhracat ağırlıklı çalışan, aynı zamanda kendi toptan mağazalarında satış yapan bir firmaydık. Aynı zamanda Mızıkçı tekstil medikal anlamda güçlü bir firma. 2020 yılında Türkiye’de ihracatta ilk 20’ye girmişti. Şimdi bu gücümüzü perakende de göstermek istedik ve grup şirketimiz olarak “Cervus”u kurduk. Çok güçlü isimlerle birlikte sektöre giriş yapıyoruz” dedi. Şirketin CEO’su Hüseyin Şahin ise, “Toptan ayağımızda “Şımart” ile insanlarımızı nasıl şımarttıysak İnşallah “Cervus” ile de insanlarımızı güldüreceğiz” ifadelerini kullandı.