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Süperstar Ajda Pekkan gözyaşlarını tutamadı

Turizmin gözbebeği Bodrum’un kültür ve sanat elçisi olan Ajda Pekkan beratını alırken gözyaşlarını tutamadı. Süper star “Artık balık tutup, halkın için katılmak, çarşı-pazar gezmek istiyorum” dedi.

Magazin 23.12.2021, 03:36
Süperstar Ajda Pekkan gözyaşlarını tutamadı

Turizmin gözbebeği Bodrum’un kültür ve sanat elçisi olan Ajda Pekkan beratını alırken gözyaşlarını tutamadı. Süper star “Artık balık tutup, halkın için katılmak, çarşı-pazar gezmek istiyorum” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Tanıtma Vakfı’nın 25. Yıl kutlama konserinde Süperstar Ajda Pekkan’a “Bodrum Kültür ve Sanat Elçisi“ unvanı verildi. Ajda Pekkan’a bu unvanı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından, değerli taşlarla süslenmiş Bodrum’un simgesi olan mavi balık sembollü Kültür ve Sanat nişanı ile takdim edildi. Takdim sırasında Süper Star duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu.

“Bodrum Kültür ve Sanat Elçisi" unvanı verilen Pekkan ise, konser sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Her zaman olduğu gibi şık giyim tarzıyla göz kamaştıran Pekkan, "Mavisi ve yeşiliyle insana huzur veren, sıcacık insanlarıyla Bodrum benim için sonsuza kadar sürecek büyük bir aşk hikayesi diyebilirim. Bodrum’un Kültür ve Sanat Elçisi olmak benim için büyük bir onur oldu, bu vesileyle Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a ve tüm Bodrum halkına şükranlarımı sunuyorum. Ajda Pekkan adına okul öncesi kreş, hayvan barınağı ve kütüphane yapılacağını sevgili başkanımız Ahmet Aras’tan öğrendim. Bu mutluluk verici haberi sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

Sözlerine Zeki Müren’i anarak devam eden Pekkan, "Bodrum’un ışığı sönmeyen değerlim, sanat güneşimiz Zeki Müren’in Bodrum sevgisini bilmeyen yoktur. Burası hakkında çok sohbetlerimiz oldu. Benim Bodrum’a olan aşkım Zeki Müren sayesinde başladı diyebilirim. O Bodrum’un hiç sönmeyen sanat güneşi olarak kalbimde, kendisini sevgiyle ve rahmetle anıyorum" açıklamalarında bulundu.

Sanat ve Kültür elçisi olarak takdim edilen Sanat ve Kültür Nişanı mavi değerli taşlarla mücevher ustaları tarafından yapılan Süperstar, "Çok beğendim, emeği geçen herkese çok teşekkürler. Evimde çok özel bir yerde muhafaza edeceğim. Bu özel görev için Bodrumluların nezaketlerini fazlasıyla ortaya koydukları değerli bir tasarım olduğunu düşünüyorum ama inanın bu görevin kalbimdeki değeri paha biçilmez” dedi.

Bodrum’daki projelerde süper star yer alacak

Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Başkanı Ahmet Aras ise BOTAV’ın 25’inci yıldönümünü kutladıklarını belirterek “25 Yıl önce, Bodrum iş dünyasının 15 değerli isimi tarafından, kentimizi tüm dünyaya tanıtmak üzere kurulan ve başarılı çalışmalarıyla; global turizm pazarında Bodrum’un rekabet gücüne güç katmasının yanı sıra, Birbirinden değerli üyeleri ve siyaset üstü yapısıyla ülkemizin en saygın sivil toplum kuruluşlarından biri olan Bodrum Tanıtma Vakfı’nın bugün; Gururla, mutlulukla kutlayacağımız 25. Kuruluş Yıldönümü kutluyor. “Bodrum çok iyi tanıtılmalı, bunun için sevgili Ajda Pekkan Zeki Müren zamanından beri Bodrum aşığı çünkü onu Bodrum’a ilk Zeki Müren taşımış. Biz dedik ki BOTAV ve Belediye olarak her yıl kültür ve sanat elçileri oluşturalım. Bunun ilk temsilcisi sevgili Ajda Pekkan. Ajda Pekkan bundan sonra Bodrum’dayım bundan sonra projeler yapalım. Sosyal yardım projeleri ile sanatsal ve kültürel işler yapalım dedi. Yapacağı 3 konserin gelirini 1’inci olarak okul öncesi eğitim için, 2’nci proje sokakta ki canlarımız için sahip sokak hayvanları için olacak. 3’üncü projemiz ise bir kütüphane olacak. Bodrum ve Ajda Pekkan birlikteliği çok önemli enerji verecek” dedi.

Geceye Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Başkanı olan Ahmet Aras ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, sanatçılar, iş insanları ve turizmciler katıldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Pekkan söylediği şarkılarla herkese kendi hayran bıraktı.

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