banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Datça'da orman yangını
Datça'da orman yangını
Benzine büyük indirim geliyor
Benzine büyük indirim geliyor
Balıkçıların dostu caretta carettalar döndü, bu kez kat kat fazla
Balıkçıların dostu caretta carettalar döndü, bu kez kat kat fazla
Saniyede 140 litre su tüketiliyor
Saniyede 140 litre su tüketiliyor

Süperstar Ajda Pekkan Bodrum’u salladı

Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum’da verdiği bayram konserinden söylediği şarkılarla geceye katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Magazin 13.07.2022, 16:05
Süperstar Ajda Pekkan Bodrum’u salladı

Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum’da verdiği bayram konserinden söylediği şarkılarla geceye katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Yalıkavak’ta sahne alan Süperstar Ajda Pekkan söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu. Yıllara meydan okuyan Pekkan, Yalıkavak Günay Restoran’da yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Söylediği şarkılara gelen tatilcilerde eşlik etti. İzdiham yaşanan konserde giydiği beyaz desenli elbise de dikkatlerden kaçmadı. Sevilen şarkılarını seslendiren Pekkan yaptığı dans şovlarla da göz doldurdu. Ajda Pekkan’dan önce sahneye çıkan Cenk Eren de Günay sahnesinde tatilcileri bir an olsun yerinde oturtturmadı. Ardından sahneyi Ajda Pekkan’a bırakan Eren dinlemeye gelen tatilcilerin Kurban bayramlarını kutladıktan sonra sahneden indi. Ayakta alkışlanan Pekkan birçok şarkısını sevenleriyle beraber söyledi.

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu