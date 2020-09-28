Şükran Ovalı kimdir? Şükran Ovalı kaç yaşında, nereli?

Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Aslen İzmir'lidir. İzmir Mustafa Urcan İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulundan mezun olmuştur. Lise eğitimini Göstepe'de bitirdikten sonra İstanbul'a gelerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Ekran karşısına ilk kez Sırlar Dünyası isimli dizi ile çıkan Şükran Ovalı, daha sonra çeşitli dizilerde rol aldı. 2006 yılında vizyona giren Pars: Kiraz Operasyonu isimli sinema filmi ile sinema dünyasına adım atmıştır.

Şükran Ovalı ile Caner Erkin mutlu bir evlilik yaşıyor.

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan ve Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile Ocak 2017 tarihinde evlenen Şükran Ovalı'nın Mihran isminde bir kız çocuğu bulunmaktadır.

Son olarak Vatanım Sensin adlı dizide rol alan Şükran Ovalı şimdilerde Star TV'de 2. sezonu yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Şebnem Aksak karakterine hayat vermektedir. Şükran Ovalı 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve Koç burcudur.

Şükran Ovalı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Şebnem) (TV Dizisi)

2017 – Poyraz Karayel: Küresel Sermaye (Yasemin) (Sinema Filmi)

2017 – Vatanım Sensin (Seher) (TV Dizisi)

2016 – Ekşi Elmalar (Safiye) (Sinema Filmi)

2016 – Şeytan Tüyü (Neşe) (Sinema Filmi)

2016 – Familya (Ezgi) (TV Dizisi)

2015 – Yeni Dünya (Melek) (Sinema Filmi)

2014 – Şeref Meselesi (Derya) (TV Dizisi)

2014 – Ulan İstanbul (TV Dizisi)

2014 – Cinayet (Umay) (TV Dizisi)

2014 – Paramparça (Psikolog Ayşe) (TV Dizisi)

2012 – Kötü Yol (Nuran) (TV Dizisi)

2011 – Reis (Nazlı) (TV Dizisi)

2011 – Nar (Sinema Filmi)

2010 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Aslı-Ayla) (TV Dizisi)

2009 – Kahramanlar (Ayşe) (TV Dizisi)

2009 – Ev (Vildan) (Sinema Filmi)

2009 – Bir Bulut Olsam (Bahar) (TV Dizisi)

2009 – Aşk Üçgeni (TV Filmi)

2008 – İçimdeki Yabancı – Seni Seviyorum (TV Filmi)

2008 – Cin Geçidi (Pınar) (Kısa Film)



2008 – Aşk Yakar (TV Dizisi)

2008 – Alia (İpek) (Sinema Filmi)

2007 – Vazgeç Gönlüm (Cemile) (TV Dizisi)

2007 – Bez Bebek (Merve) (TV Dizisi)

2006 – Pars: Kiraz Operasyonu (Zeynep)

2006 – Ezo Gelin (Gülden) (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)