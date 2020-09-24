Stone: En iyi öpüşen Robert de Niro

Ünlü aktris Sharon Stone, beyaz perdede birlikte kamera karşısına geçtiği aktörler içinde en iyi öpüşenin açık ara Robert de Niro olduğunu söyledi.

Watch What Happens Live isimli talk şova katılan Stone, De Niro’ya hayranlığını dile getirirken “Kesinlikle en iyi öpüşeni’ demeyi ihmal etmedi.

62 yaşındaki Stone ile 77 yaşındaki De Niro, 1995’te Martin Scorsese’nin yönettiği Casino filminde bir çifti canlandırmıştı.

“Bob en hayran olduğum aktördü” diyen ünlü aktris “Tüm istediğim masada karşısında oturup muhatabı olmaktı. Belki de ona böylesine olağanüstü saygı duyduğumdan benim için öpüşme anının zirvesi oldu” ifadesini kullandı.

Stone, De Niro ‘balyozla başına vursa bile heyecandan kendinden geçeceği’ esprisini yaparak şöyle devam etti:

“Bir aktris olarak ona öylesine çılgınca aşıktım ki… Neredeyse masal gibiydi. Dolayısıyla başka aktörlerlerle olanla kıyas götürmez. Diğerleri benim için ‘eh işte’ydi.” (Kaynak: Sputnik)