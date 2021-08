Spotify dünya genelinde ve Türkiye’de 2021 yazının en çok dinlenen şarkı ve podcast’lerini açıkladı

2021 yazında Spotify’da en çok dinlenen şarkı, 29 Mayıs - 22 Ağustos tarihleri arasında dünya genelinde 600 milyondan fazla dinlenmeyle Olivia Rodrigo’dan “good 4 u” oldu. “good 4 u”, 14 Mayıs tarihinde yayınlandığından beri 18 milyondan fazla çalma listesine eklendi. 2021 yazına dünya genelinde damgasını vuran “good 4 u” aynı zamanda, 325,000’den fazla çalma listesinin adında yer aldı.

Şimdi bizi dünya genelinde bir yolculuğa çıkaracak Global Top 5 listesine geri dönelim. 2021 yazında global olarak en çok dinlenen ikinci şarkı, Måneskin’den “Beggin’” olurken, Rauw Alejandro’nun “Todo De Ti” adlı şarkısı ise üçüncü sıraya yerleşti. Lil Nas X’ten “MONTERO (Call Me By Your Name)” bu yazın TOP 5 listesinde dördüncü, Doja Cat ile SZA’in birlikte seslendirdikleri “Kiss Me More” ise beşinci sırada yer aldı.

Türkiye’de yaz aylarında yine rap rüzgarı esti. Ezhel’in Bul Beni adlı şarkısı 2021 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkı olurken, Ezhel’i sırasıyla Sefo’nun Bilmem Mi?, UZI’nin Krvn, Bedo ve Patron’nun Ölebilirim, şarkıları izledi. Edis’in Martılar adlı şarkısı ise listenin beşinci sırasına yerleşerek, 2021 yazının TOP 5 şarkı listesindeki tek pop şarkısı oldu.

Spotify Güney Avrupa Müzik Direktörü Melanie Parejo Spotify’ın 2021 yazına damgasını vuran şarkılar hakkında şunları söyledi: “Yılın belli zamanlarında yayınladığımız pek çok liste gibi her yıl yaz aylarını kapsayan TOP yaz listelerimiz de hem global trendleri hem de her ülkenin kendi müzik kültürünü yansıtıyor. Türkiye’de son yıllarda gözlemlediğimiz rap’in hızla artan yükseliş eğrisinin Türkiye’de 2021 Yazı TOP 20 şarkılar listesine yansıdığını gördük. Türkiye listesindeki rap hakimiyetine ise pop ve indie müziğin yıldızları eşlik ediyor. Diğer yandan Türkiye TOP 20 listesinde sadece iki şarkının yabancı olması Türkiye’nin ne derece güçlü bir yerli müzik kültürüne sahip olduğunu gösteriyor ”.

Yalnızca Spotify’a özel bir podcast yayını olalı henüz bir yıldan daha az olmasına rağmen, The Joe Rogan Experience 2021 yazında Spotify’da dünya genelinde en çok dinlenen podcast oldu. Bu yazın popüler olan diğer podcast yayınları ise şöyle:

Crime Junkie bu yaz gizem sevenlerin favori yayınıydı ve en çok dinlenen ikinci podcast oldu. Artık Spotify'a özel olan Alex Cooper'ın Call Her Daddy'si bu yazın en çok dinlenen podcast listesinde üçüncü sırada yer aldı.The Daily, yazın en çok dinlenen dördüncü podcast'i olma üstünlüğünü koruyarak en son gelişmelerden haberdar etmeye devam etti. Armchair Expert with Dax Shepard, en çok dinlenen podcast listesinde beşinci sırada yer alarak, bize sadece insan olduğumuzu hatırlatmayı sürdürdü.

2021 yazına eşlik eden podcast’ler sırasıyla Merdiven Altı Terapi, Kendine İyi Davran gibi insanın kendi içsel yolculuğuna odaklanan yayınlar olurken, üçüncü sırada ise mitoloji meraklılarına seslenen Mitolojik İnciler yer aldı. 2021 yazına TOP 5 podcast listesinde dördüncü sırada Fularsız Entellik, beşinci sırada Yeşim’in ŞifaEvi gibi yaza anlam katan podcast yayınları eşlik etti.

2021 yazında dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar (29 Mayıs – 22 Ağustos tarihleri arasındaki verilere dayanmaktadır):

“good 4 u” by Olivia Rodrigo

“Beggin’” by Måneskin

“Todo De Ti” by Rauw Alejandro

“MONTERO (Call Me By Your Name)” by Lil Nas X

“Kiss Me More” by Doja Cat, SZA

“STAY” by The Kid LAROI, Justin Bieber

“Yonaguni” by Bad Bunny

“Bad Habits” by Ed Sheeran

“Butter” by BTS

“Levitating (feat. DaBaby)” by Dua Lipa

“deja vu” by Olivia Rodrigo

“I WANNA BE YOUR SLAVE” by Måneskin

“Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon)” by Justin Bieber

“traitor” by Olivia Rodrigo

“Qué Más Pues?” by J Balvin, Maria Becerra

“Save Your Tears (with Ariana Grande) (Remix)” by The Weeknd

“drivers licence” by Olivia Rodrigo

“happier” by Olivia Rodrigo

“Leave The Door Open” by Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic

“Astronaut In The Ocean” by Masked Wolf

2021 yazında dünya genelinde en çok dinlenen podcast yayınları (29 Mayıs – 22 Ağustos tarihleri arasındaki verilere dayanmaktadır):

The Joe Rogan Experience

Crime Junkie

Call Her Daddy

The Daily

Armchair Expert with Dax Shepard

Gemischtes Hack

TED Talks Daily

Anything Goes with Emma Chamberlain

Audice Wellness Services

NPR News Now

2021 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar (29 Mayıs – 22 Ağustos tarihleri arasındaki verilere dayanmaktadır):

Bul Beni - Ezhel

Bilmem Mi? - Sefo

Krvn - UZI

Ölebilirim - Bedo,Patron

Martılar - EDIS

Dua - Güneş, UZI

ralli - Lvbel C5, Batuflex

Lütfen - cakal

Umrumda Değil - UZI

Beggin' - Måneskin

Seni Dert Etmeler - Madrigal

Barbar - Kaan Boşnak

Alaz Alaz - Buray

Sen Varsın Diye - Yüzyüzeyken Konuşuruz

Sevmedim Deme - Kurtuluş Kuş, Burak Bulut

Kanunlar Gibi - Derya Uluğ

I WANNA BE YOUR SLAVE - Måneskin

Bonita - Sefo, Reynmen

Yaz Gülü - Yalın

Makina - UZI

2021 yazında Türkiye’de en çok dinlenen podcast yayınları (29 Mayıs – 22 Ağustos tarihleri arasındaki verilere dayanmaktadır):

Merdiven Altı Terapi

Kendine İyi Davran

Mitolojik İnciler

Fularsız Entellik

Yeşim'in ŞifaEvi

Barış Özcan ile 111 Hz

O Tarz Mı?

Nasıl Olunur

Ceylül Podcast!

Bu Mu Yani?