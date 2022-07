“Spora da en az oyunculuk kadar önem veriyorum”

Oyuncu Özlem Gezgin, oyunculuğa nasıl başladığını ve kariyerindeki kırılma noktalarını anlattı.

Oyuncu Özlem Gezgin, oyunculuğa nasıl başladığını anlattı. Kariyerindeki kırılma noktalarından da bahseden oyuncu Özlem Gezgin, yalnızca oyunculuk ile değil, modern dans ve basketbol ile de ilgilendiğini söyledi. Gezgin, "Spora en az oyunculuk kadar önem veriyorum. Spor yaptığım zamanlarda kendimi sakinleşmiş ve rahatlamış hissediyorum. İş hayatımda maruz kaldığım yoğun tempodan ve stresten bu sayede uzaklaştım" dedi.

Dans konusunda ise lise ve üniversitede birçok arkadaşı gibi sosyal aktivitelere önem verdiğini belirten Gezgin, "2012 yılına kadar oynadığım basketbol takımını bıraktığımda dans okulunda bir süre modern dans tecrübesi yaşadım. Spor ve dans her zaman hayatımda benim için bir kaçış noktası oldu" ifadelerini kullandı.

Spor ve dansa olan ilgisinin nedenini de paylaşan Gezgin, kariyerinin başlangıç noktasını şu şekilde anlattı: "Ben her zaman özgür ruhlu biriydim. Oyunculuğa başlama sebebim de bu oldu diyebilirim. Her yeni senaryo benim için yeni bir aşk hikayesi. Kameralar önündeki ilk performansımı ise Medcezir dizisinde sergiledim."

Gezgin, gelecek planları ile ilgili de bilgiler verdi. Şu an İzmir’de dijital bir projenin başrol oyuncusu olduğunu söyleyen Gezgin, “Her şey çok güzel ilerliyor. Harika bir ekiple beraberim. Hayat ve gelecek konusunda kesin şeyler söylemek gerçekten de hiç kolay değil. Bu saatten sonra hayatın karşıma neler çıkarabileceği hakkında bir fikrim yok. Çünkü ne zaman plan yapsam hayat kapımı çalıp, "Dur bir dakika" şeklinde beni tutuyor. Her şeye rağmen mesleğimi çok seviyorum. Bazen zorluklar oluyor ama her defasında daha güçlü bir kız olarak ayağa kalkıyorum. “Sevdiğiniz işi yaparsanız bir gün bile çalışmış sayılmazsınız” diyor Konfüçyüs. O kadar haklı ki. Kağıt üzerinde net bir şey söylemek mümkün olmasa da farklı yapımlarda rol almayı çok istiyorum" dedi.

Kariyerinde birçok dönüm noktası olduğunu söyleyen Gezgin, bu dönüm noktalarından en önemlilerini şöyle anlattı: "Hayatımın ve kariyerimin birçok dönüm noktası oldu. Bunlardan ilki kesinlikle Hanım Köylü dizisiydi. Daha sonra sevilen dizi Kanatsız Kuşlar’da Aylin karakterini ben canlandırmıştım. Hercai’de ki performansımdan sonra birçok yönetmen ve yapımcı ağabeyimden tebrik mesajı aldım. Bu da beni çok mutlu etti. Çalıştığım yapımlar ve ekip arkadaşlarım hep çok iyiydi. Bu konuda şanslı olduğumu söyleyebilirim. Yapacağım yeni işler için şimdiden heyecanlıyım."