Sosyete dünyası bu filmi konuşuyor!

Moda sektörüne adlarını yazdıran Gucci ailesi, başrollerinde Lady Gaga ve Adam Driver’ın oynadığı ‘House of Gucci’ filminin oyuncu kadrosunun beğenmeyerek tepki gösterdi. Aile, şu anda yapım aşamasında olan ve yönetmenliğini Sir Ridley Scott’ın yaptığı filmin setinden fotoğraflar geldiğinde ‘şok olduklarını’ dile getirdi. Filmde hayatı anlatılan ve bir dönem moda devi Gucci’nin başındaki isim olan Maurizio Gucci’nin ikinci dereceden kuzeni Patrizia Gucci, büyükbabası Aldo Gucci’yi ünlü oyuncu Al Pacino’nun canlandırmasını sert bir dille eleştirdi.

Patrizia Gucci, “Büyükbabam tüm Gucciler gibi çok yakışıklı bir adamdı ve çok uzun, mavi gözlü ve çok zarifti. Filmde zaten çok uzun olmayan Al Pacino tarafından canlandırılıyor ve sette çekilen bu fotoğraf onu şişman, kısa ve gerçekten çirkin tasvir ediyor. Utanç verici, çünkü ona hiç benzemiyor. Kırgın hissediyorum” dedi.

Ailesinin oyuncu kadrosu nedeniyle ‘hayal kırıklığına’ uğradığını belirten Patrizia Gucci “Kar elde etmek, Hollywood sisteminin gelirini artırmak için bir ailenin kimliğini çalıyorlar. Ailemizin bir kimliği, mahremiyeti var. Her şey hakkında konuşabiliriz ama aşılamayacak bir sınır var” dedi. Öte yandan film, ünlü moda evinin kurucusu Guccio Gucci’nin torunu Maurizio Gucci’nin eşi Patrizia Reggiani’nin tuttuğu bir tetikçi tarafından 1995 yılında ölümü ve yaşananlar anlatılıyor. Filmin Kasım ayında vizyona girmesi bekleniyor.