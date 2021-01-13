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Sosyal Medyada 2020’nin En Çok Konuşulanları!

Adba Analytics, The Brand Age dergisi için hazırladığı raporda sosyal medyada 2020 yılının en çok konuşulanlarını analiz etti.

Magazin 13.01.2021, 12:17
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Sosyal Medyada 2020’nin En Çok Konuşulanları!

Yeni nesil SCRM ve dijital medya araştırma şirketi Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için 1 Ocak-23 Aralık 2020 aralığını baz alarak hazırladığı raporda, 2020 yılı içerisinde Twitter’da yapılan tüm paylaşımlar içerisinde çeşitli kategorilerde en çok konuşulanları listeledi.

1 Ocak-23 Aralık 2020 tarihleri arasında Twitter’da 2 milyar 135 milyon paylaşım yapan Türk kullanıcıların, günlük ortalama 40 milyon tweet attığı görülüyor. Yapılan tüm bu paylaşımların %42'si negatif, %22’si ise pozitif içeriğe sahip.

2020 Yılı Paylaşımların Genel Hacim Verileri / Global

Toplam Paylaşım: 117 milyar

Toplam Tekil Kullanıcı: 2 milyar

Toplam Erişim: 859 milyar

Toplam Görüntülenme: 689 trilyon

2020 Yılı Paylaşımların Genel Hacim Verileri / Türkiye

Toplam Paylaşım: 2.135 milyar

Toplam Tekil Kullanıcı: 180 milyon

Toplam Erişim: 15 milyar

Toplam Görüntülenme: 4 trilyon

Günlük Ortalama Paylaşım: 40 milyon

En çok paylaşım yapılan tarih: 14 Aralık (+60 milyon)

Ülke Bazlı Hacim Dağılımı

2020 yılı boyunca dünya genelinde Twitter’da en çok paylaşım yüzde 31 oranında Amerika’dan yapılırken sıralamayı yüzde 26 ile Japonya, yüzde 12 ile Brezilya takip etmektedir. Ülkemize gelindiğinde ise 180 milyon tekil kullanıcı 2 milyar paylaşım yapmıştır. Toplam erişim 15 milyar, toplam görüntülenme ise 4 trilyona ulaşmıştır. Paylaşımlar günlük bazda değerlendirildiğinde en çok paylaşımın 60 milyon ile vaka sayılarının artış dönemi olan 14 Aralık tarihinde yapıldığı görülmüştür.

1. Amerika: %31

2. Japonya: %26

3. Brezilya: %12

4. İngiltere: %5

5. Hindistan: %5

6. Endonezya: %4

7. Kore: %4

8. İspanya: %3

9. Arjantin: %3

10. Fransa: %3

En Çok Konuşulan Olaylar

Türkiye’de yılın en çok konuşulan olayları aylık bazda incelendiğinde COVID-19 hakkında yapılan paylaşımlar 69 milyonu aşarak ilk sırada yer almıştır. Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması ile ilgili paylaşımlar 7 milyona ulaşarak ikinci sırada yer alırken İzmir Depremi 3 milyonluk konuşulma hacmi ile üçüncü sırada bulunmaktadır.

1. COVID-19: +69 milyon
2. Ayasofya’nın ibadete açılması: +7 milyon
3. İzmir Depremi: +3 milyon
4. Elazığ Depremi: +2 milyon
5. Süleyman Soylu’nun istifa kararı: +963 bin
6. Avustralya yangınları: +676 bin
7. ABD Başkanlık Seçimleri: +521 bin
8. Kasım Süleymani’nin öldürülmesi: +452 bin
9. PSG-Başakşehir maçının ardından #NotoRacism paylaşımları: +448 bin
10. Berat Albayrak’ın istifa etmesi: +393 bin


En çok etkileşim alan tweet’ler

Türkiye’den yapılan paylaşımlar baz alındığında yılın en çok etkileşim alan içeriği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Temmuz tarihinde paylaştığı Ayasofya’nın ibadete açılması ile ilgili tweet olmuştur. Erdoğan’ı Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca’nın 16 Mart tarihinde yaptığı COVID-19 paylaşımı takip ederken, yine Koca’nın 13 Mart tarihli COVID-19 kuralları paylaşımı üçüncü sırada yer almıştır.


1- @RTErdogan: ‘’Hayırlı olsun.’’ (10 Temmuz 2020: 103 bin RT, 18 bin alıntı, 335 bin beğeni)

2- @drfahrettinkoca: “TANER ÖLMEZ de bizim söylediklerimizi söylüyor. Koronavirüs riskinden korunmak için 14 kural retweet’leyin, koronavirüsün yayılmasını önleyin.” (16 Mart 2020: 103 bin RT, 2 bin alıntı, 226 bin beğeni)

3- @drfahrettinkoca: “Retweet edin, koronavirüsten korunmanın 14 kuralı yayılsın.” (13 Mart 2020: 94 bin retweet, bin alıntı, 114 bin beğeni)

En Çok Bahsedilen Kullanıcılar ve Kullanılan Hashtagler
2020 yılı boyunca en çok etkileşime geçilen ve bahsedilen hesapların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Prof. Dr. Fahrettin Koca olmuştur. Bu kullanıcıları sırasıyla Ak Parti ve Millî Eğitim Bakanlığı resmî hesabı takip etmektedir.

En çok bahsedilen kullanıcılar / Türkiye (Toplam hacim)

1. @rterdogan: 58 milyon
2. @ziyaselcuk: 29 milyon
3. @drfahrettinkoca: 23 milyon
4. @akparti: 11 milyon
5. @tcmeb: 9 milyon
6. @suleymansoylu: 9 milyon
7. @abdulhamitgul: 8 milyon
8. @dbdevletbahceli: 8 milyon
9. @tcbestepe: 8 milyon
10. @beratalbayrak: 8 milyon

En çok bahsedilen kullanıcılar / Global (Toplam hacim)

1. @realdonaldtrump: 559 milyon
2. @bts_twt: 451 milyon
3. @joebiden: 135 milyon
4. @youtube: 64 milyon
5. @weareoneexo: 64 milyon
6. @blackpink: 62 milyon
7. @narendramodi: 60 milyon
8. @got7official: 51 milyon
9. @sb19official: 48 milyon
10. @realjameswoods: 46 milyon

En çok kullanılan hashtagler / Türkiye (Toplam tweet sayısı)

1. #survivor2020: 8.289.055
2. #deprem: 2.936.161
3. #evdekal: 2.248.215
4. #covid19: 1.482.949
5. #milliteknolojihamlesi: 1.460.348
6. #ayasofyacamii: 1.354.083
7. #millihesaplaryanyana: 1.154.639
8. #coronavirus: 1.057.493
9. #azerbaycan: 987.708
10. #birliktebaşaracağız: 986.122

En çok kullanılan hashtagler / Global (Toplam tweet sayısı)

1. #covid19: 24.833.332
2. #amas: 15.030.701
3. #coronavirus: 14.513.157
4. #bts: 12.877.191
5. #endsars: 8.311.402
6. #mamavote: 8.017.543
7. #got7: 5.675.437
8. #blackpink: 5.254.385
9. #master: 3.078.947

Paylaşımların İçeriği

Türkiye’de 2020 yılı boyunca yapılan paylaşımların pozitif ve negatif dağılımı incelendiğinde iletilerin yüzde 22’sinin pozitif, yüzde 42‘sinin negatif, yüzde 36’sının ise haber, kampanya, çekiliş gibi olumlu-olumsuz herhangi bir yargı belirtmeyen nötr içerikli paylaşımlardan oluştuğu görülmektedir.

Dünyada 2020 yılı boyunca yapılan paylaşımlara dair sosyal mecralarda yapılan paylaşımların içeriği analiz edildiğinde iletilerin yüzde 27’sinin pozitif, yüzde 22‘sinin negatif, yüzde 51’inin ise haber, kampanya, çekiliş gibi herhangi bir yargı belirtmeyen nötr içerikli paylaşımlardan oluştuğu görülmektedir.

Paylaşımların içeriği / Türkiye
Pozitif: %22
Negatif: %42
Nötr: %36

Paylaşımların içeriği / Global
Pozitif: %27
Negatif: %22
Nötr: %51


En Çok Paylaşım Yapan Şehirler

2020 yılında Türkiye’nin en çok paylaşım yapan şehirleri listelendiğinde 309 milyonun üzerinde paylaşım ile İstanbul’un ilk sırada yer aldığı görülmektedir. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etmektedir.

Dünya genelinde en çok paylaşım yapan şehirlerde ise yaklaşık 673 milyon ile New York ilk sırada yer almaktadır. New York’u sırasıyla Lagos, London, Los Angeles ve Atlanta takip etmektedir.

En çok paylaşım yapan şehirler / Türkiye
1. İstanbul: 309.702.267
2. Ankara: 48.887.643
3. İzmir: 46.146.070
4. Bursa: 19.836.330
5. Antalya: 17.012.735
6. Adana: 14.076.030
7. İzmit: 10.669.663
8. Mersin: 8.471.536
9. Eskişehir: 7.999.251
10. Samsun: 7.589.139

En çok paylaşım yapan şehirler / Global
1. New York: 673.526.305
2. Lagos: 433.421.045
3. London: 380.671.046
4. Los Angeles: 323.890.345
5. Atlanta: 254.469.294
6. Manila: 222.666.663
7. Chicago: 185.114.032
8. Washington: 166.434.207
9. Houston: 154.622.804
10. Kuala Lumpur: 137.434.208

En çok kullanılan kelimeler

Yıl boyunca Türkiye’de yapılan paylaşımlarda en sık kullanılan kelimeler incelendiğinde COVID-19, virüs, sağlık, Elazığ, kadın kelimeleri öne çıkmaktadır. Dünya çapında yapılan paylaşımlarda ise en sık kullanılan kelimeler love, time, Trump, president, happy, shit olmuştur.

Araştırma Yöntemi

  • Paylaşımlar 1 Ocak 2020-23 Aralık 2020 tarih aralığını kapsamaktadır.
  • Raporun genel hacim verilerini içeren ilk bölümünde sadece Twitter paylaşımları yer alırken; 2020'nin en çok konuşulanları bölümünde Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, haber siteleri, bloglar, forumlar gibi mecralar da analize dahil edilmiştir.
  • Organik verilere ulaşmak için konularla ilgisiz paylaşımlar ve bot hesapların paylaşımları temizlenmiş ve rapordaki verilere dahil edilmemiştir. Bazı konularda sadece Twitter resmi hesaplarının etkileşim (mention, retweet, reply) bilgilerine yer verilmiştir.
  • Siyasi isimler, sponsorluklar ve spor paylaşımları, ilgili kategorilerin haricinde kalan bölümlerden çıkarılmıştır.
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