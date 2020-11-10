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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç: Soyuldum

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç evine hırsız girdiği gerekçesiyle polise başvurdu. Övüç, Silivri'deki lüks villasından 147 bin dolar ve değerli takı eşyalarının çalındığını iddia etti.

Magazin 10.11.2020, 16:27
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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç: Soyuldum

7 Kasım’da Silivri’deki  villasına saat 21.40’ta gelen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, kapının açık olduğunu fark etti. Evine giren Övüç, eşyalarının dağıtılmış olduğunu gördü.

Övüç’ün ihbarı üzerine villaya gelen polis ekipleri parmak izi araştırması yaptı.

Övüç polise verdiği ifadesinde 147 bin dolar, 4 adet pırlanta yüzük, 2 adet bilezik ve 4 adet değerli saatin çalındığını söyledi.

Soruşturma devam ediyor.

#murat övüç
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