Sosyal medya fenomeni Murat Övüç: Soyuldum

7 Kasım’da Silivri’deki villasına saat 21.40’ta gelen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, kapının açık olduğunu fark etti. Evine giren Övüç, eşyalarının dağıtılmış olduğunu gördü.

Övüç’ün ihbarı üzerine villaya gelen polis ekipleri parmak izi araştırması yaptı.

Övüç polise verdiği ifadesinde 147 bin dolar, 4 adet pırlanta yüzük, 2 adet bilezik ve 4 adet değerli saatin çalındığını söyledi.

Soruşturma devam ediyor.