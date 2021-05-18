Sophie Turner: Midemi bulandırıyor!

'Game of Thrones' dizisindeki 'Sansa Stark' karakteriyle ünlenen İngiliz oyuncu Sophie Turner, şarkıcı eşi Joe Jonas ile birlikte ilk bebeklerini geçtiğimiz yıl temmuz ayında kucaklarına almıştı.

Hamilelik döneminde pek fotoğraf paylaşmayan ve doğumdan sonra da kızının yüzünü hiç göstermeyen Turner, geçtiğimiz gün bebeğinin fotoğraflarını çeken basın mensuplarına kelimenin tam anlamıyla açtı ağzını yumdu gözünü.

"İSTEMİYORUM!"

25 yaşındaki İngiliz oyuncu, konuyla ilgili bir video yayınladı ancak daha sonra sildi.

Sophie Turner, paylaşımında, "Şimdi uyandım. Sanırım dün bir grup paparazzi kızımın fotoğrafını çekmeyi başarmış. Kızımın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıyorum ve paparazzilerden ne pahasına olursa olsun kaçıyoruz, çünkü fotoğraflarının yayınlanmasını kesinlikle istemiyorum!" ifadelerini kullandı.

"İZİM ALMIYORSUNUZ"

"O benim kızım... Bu hayatta fotoğrafının çekilmesini istemedi" diyen Turner, daha sonra küfürlü ifadelerle kızgınlığını dile getirdi.

Ünlü yıldız, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Yetişkin adamların izinsiz şekilde bir bebeğin fotoğraflarını çekmesi korkunç... Midem bulanıyor, iğreniyorum ve saygıyla herkesten bizi takip etmeyi, kızımızın fotoğraflarını çekmeyi ve özellikle de onları basmayı bırakmalarını istiyorum. Bu çok iğrenç ve izin almıyorsunuz.

2019 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

Sophie Turner 2019 yılında 'Jonas Brothers' grubunun vokalisti Joe Jonas ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, ilk çocuklarını geçtiğimiz yıl temmuz ayında kucaklarına almıştı.

GAME OF THRONES İLE ŞÖHRETE KAVUŞTU

Öte yandan Sophie Turner, oyunculuk kariyerine üç yaşında başlamıştı.

HBO'nun fantastik dizisi 'Game of Thrones' dizisinde soylu bir aileden gelen duygusal ve hayalperest genç kız 'Sansa Stark' karakterini canlandırmıştı.

Karakteri'nin tipik özellikleri olan kızıl saç ve mavi gözlere sahip olmasından dolayı drama öğretmeni bu rol için onu teşvik etmişti.

Ayrıca, televizyon dizisi olarak bu onun ilk deneyimi olmuştu.