banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Benzin ve motorine yine zam geliyor!
Benzin ve motorine yine zam geliyor!
Avrupa'da doğalgaz fiyatları düşüşte!
Avrupa'da doğalgaz fiyatları düşüşte!
Hamsinin fiyatı cep yakıyor
Hamsinin fiyatı cep yakıyor
E-Ticarette Hedef 560 Milyar TL
E-Ticarette Hedef 560 Milyar TL

Songül Karlı’yı dolandırdığı iddia edilen eski eşinin yargılanmasına başlandı

Sanatçı Songül Karlı’nın kendisini dolandırdığı iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü ile iki sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşma, müşteki Karlı’nın ve sanık eski eşi Yüncü’nün dinlenmesi için ertelendi.

Magazin 18.01.2022, 15:33
Songül Karlı’yı dolandırdığı iddia edilen eski eşinin yargılanmasına başlandı

Sanatçı Songül Karlı’nın kendisini dolandırdığı iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü ile iki sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşma, müşteki Karlı’nın ve sanık eski eşi Yüncü’nün dinlenmesi için ertelendi.

Sanatçı Songül Karlı’nın kendisini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski eşi Metin Yüncü ile Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç ‘dolandırıcılık’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Sezai Temuroğlu ile tarafların avukatları hazır bulundu.

“Kendisini varlıklı zannediyorduk ancak bizi sürekli oyaladı”

Duruşmada savunma yapan sanık Temuroğlu, “Metin Yüncü’yü arkadaş ortamında tanıdım. Avukat E.Ö.’nün ofisinde birkaç kez bir araya geldik. Kendisi Kartal Uğur Mumcu Mahallesi’nde 8-10 dönüm bir yer olduğunu, burayı satışa hazır vaziyete getirip bize satabileceğini söyledi. Satış rakamı gayrimenkulün satışa hazır hale getirildiğinde netleşecekti. Kendisine gerekli imar işlemleri için 170-180 bin para verdik. Bu olay 2008 yılında oldu. Verdiğimiz paraya karşılık herhangi bir belge almadık. Ancak aradan uzun zaman geçmesine rağmen gayrimenkul satışa hazır hale getirilemedi. Parayı geri istedik. Kendisini varlıklı biri zannediyorduk ancak bizi sürekli oyaladı” ifadelerini kullandı.

“Olaydan sonra Metin ile hiç görüşmedim”

Paranın karşılığı olarak teminat istediklerini söyleyen sanık, “Bunun üzerine kendisini tanımadığım Songül Karlı adına satış vekaletnamesini getirdi. Bu gayrimenkulü teminat olarak kullanabilirsiniz, daha sonra imar işleri çözüldüğünde teminatı kaldırırsınız dedi. Ancak vekaleti verilen gayrimenkul hisseliydi. Bankalarda kullanamadık. Bunun üzerine tefecilik yaptığını bildiğim Uğur isimli kişiye gayrimenkulün satışını verdim. Daha sonra kendisinden satış karşılığı 200 bin lira para aldım. Borcumuzu ödediğimizde tapuyu bize geri verecekti. Ancak Uğur’a olan borcumuzu ödeyemeyince, Uğur burayı 380 bin TL’ye sattı. 210 bin lira tefecinin parasını verdim, 170 bin lirayı da Metin Yüncü’ye verdim. Suçsuzum. Bu olaydan sonra Metin ile hiç görüşmedim” şeklinde konuştu.

Sanık Temuroğlu’nun avukatı, sanığın üzerine atılı suçun uzlaşmaya tabii olduğu ve dosyanın bu nedenle uzlaştırma bürosuna gönderilmesi gerektiğini söyleyerek, sanığın yurtdışına çıkış şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksikliklerin giderilmesini talep etti. Müşteki avukatı, davaya katılma taleplerinin olduğunu ve müşteki Songül Karlı’nın bir sonraki duruşma gelerek beyanda bulunacağını kaydetti. Sanık Metin Yüncü’nün rahatsız olduğu için duruşmaya gelemediğini söyleyen avukatı, bir sonraki celse gelerek savunma yapacağını belirtti. Müşteki Karlı ile sanık Yüncü’nün bir sonraki celse ifadelerinin alınmasına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede,16 Aralık 2020’de Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Metin Yüncü, Barbaros Ataç ve Sezai Temuroğlu ‘şüpheli’, Songül Karlı ‘müşteki’ olarak yer aldı. İddianamede, şüphelilerin ‘dolandırıcılık’ suçundan 3’er yıldan 10’ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11