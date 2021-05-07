Dizi sezonuna bomba gibi bir giriş yapan ekranların iddialı projesi Son Yaz dizisinden son gelen haber moralleri alt üst etti.

Çekimleri İzmir Çeşme ve civarında devam eden Son Yaz dizisi ile ilgili son gelen haberleri ve üzen kararın arkasındaki detayları sizler için araştırdık…

Alperen Durmaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Funda Eryiğit gibi usta oyuncuların yer aldığı dizi reytinglerde istenileni veremese de kısa sürede büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.

Ali Atay koronavirüse mi yakalandı?

Son Yaz dizisinde bazı isimlerin koronavirüse yakalandığı belirtildi. En merak edilen isim ise başarılı oyuncu Ali Atay oldu.

Ancak ünlü oyuncunun eşi Hazal Kaya’nın Instagram paylaşımlarından koronavirüse yakalanmadığı gelen bilgiler arasında.

Çekimler durduruldu…

Sevilen dizi Son Yaz çekimleri bir süreliğine durduruldu. Hayranları bu karar karşısında şaşkınlık yaşarken bir kötü haber daha geldi.

Cuma akşamları iddialı rakiplerinin arasında çıkış yapmak isteyen Son Yaz dizisinin 19. Yeni bölümü de yayınlanmayacak.

Son Yaz dizisi yayın akışından kaldırıldı

Son Yaz dizisinin setinde koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine zorunlu olarak alınan karar sonrası dizinin hayranları büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Alınan bu kararların ardından ise Son Yaz dizisinin yeni bölümünün ise ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.