Son Yaz 16. bölüm fragmanı izle! FOX TV Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle!

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisi 16. bölümüyle 16 Nisan Cuma akşamı ekrana gelecek.

Son Yaz dizisinde Akgün, hiç tanımadığı bir ağabeyinin olduğunu öğrenmişti. Son olarak final yapan Arıza dizisinde Burak rolünü canlandıran Olgun Toker, yeni bölümde Son Yaz'a dahil oluyor. Toker dizide Akgün'ün ağabeyi Gökhan'ı canlandıracak. Son Yaz'da iki kardeş ilk defa karşılaşacak.

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akgün, cezaevine girmiştir. Selim, Akgün’ün hayatının cezaevinde güvende olmayacağının farkındadır.

Halil Sadi’nin adamları, Akgün’ün peşini bırakmayacaktır.

Canan ve Selim, bir an önce Akgün’ü cezaevinden çıkartmak için harekete geçerler.

Ancak Akgün’ün en az duruşmaya kadar cezaevinde kalacağı kesinleşince, Akgün’ü içerde tek başına bırakmak istemeyen Soner de içeri girmeye kara verir.

Akgün ve Soner içerde birbirlerini korurken, Akgün başka bir mahkumdan abisine dair bir bilgi elde eder.

SON YAZ 16.BÖLÜM FRAGMANLARI