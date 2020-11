Son dileğiydi: 'Sir' Sean Connery'nin külleri ülkesine dökülecek

Ünlü aktör Sean Connery külleriyle ülkesine dönüyor. 31 Ekim’de 90 yaşındayken hayatını kaybeden İskoç yıldızın eşi Micheline Roquebrune, Scottish Mail on Sunday gazetesine yaptığı açıklamada, “Sean’ı İskoçya’ya geri götüreceğiz. Bu onun son dileğiydi” ifadesini kullandı.

Hayatının son dönemini Bahamalar’da geçiren Connery’nin eşi, “Küllerinin hem Bahamalar’a hem de doğduğu ülkeye serpilmesini istedi” diyerek, salgında yenien güvenli seyahat imkanı olduğunda ailesiyle birlikte Connery’nin küllerini İskoçya’ya götüreceklerini belirtti. Roquebrune ayrıca, “Onun için İskoçya’da bir anma töreni düzenleyeceğiz, bu bizim umudumuz. Ancak bunun tam olarak ne zaman olacağını söyleyemiyoruz” diye konuştu.

Connery uykusunda hayatını kaybederken yanından olan eşi, ünlü aktörün Karayip adasında özel bir seviste yakılacağını söyleyerek, küllerinin salgında "seyahat edene kadar" güvende tutulacağını belirtti. Ünlü yıldızı ölüm haberini oğlu Jason Connery doğrulayarak, “Ailesi yanındayken ve uykusunda huzur içinde öldü” ifadesini kullanmıştı.

İlk kez James Bond karakterini canlandırarak dünya çapında ün sahibi olan Connery, kariyeri boyunca bir Oscar, iki BAFTA ve üç Altın Küre Ödülü'ne layık görüldü.

James Bond karakterinin serüvenlerini konu alan seride Dr. No (1962), Goldfinger (1964), Rusya'dan Sevgilerle (1963), Thunderball (1965), İnsan İki Kere Yaşar (1967) ve Ölümsüz Elmaslar (1971) filmlerinde oynayarak hafızalara kazınan Connery, daha sonra The Hunt for Red October, Indiana Jones ve Last Crusade and The Rock gibi filmlerde oynadı.

Connery, 2000 yılında eğlence sektörüne hizmetleri sebebiyle Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye (sir) ilan edildi.

Connery ilk evliliğini 1962 ile 1973 arasında Diane Cilento ile yaptı. 1975 yılından bu yana da Micheline Roquebrune ile evliydi. Sean Connery'nin Diane Cilento ile evliliğinden Jason Connery adında bir oğlu bulunuyor. 57 yaşındaki Jason Connery, oyuncu ve yönetmen. Connery ile Roquebrune’nin evliliğinden hiç çocukları olmadı. Roquebrune’nin de ilk evliliğinden üç çocuğu var.