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'Son buluşma' bahanesiyle Manken Dilara Kurşun'a ormanda tecavüz girişimi!

2016 Miss Turkey yarışmasına katılan ve profesyonel olarak modellik yapan Dilara Kurşun, eski sevgilisi tarafından önce kaçırılarak ormanlık alana götürüldü.

Magazin 08.11.2021, 20:22
'Son buluşma' bahanesiyle Manken Dilara Kurşun'a ormanda tecavüz girişimi!

Burada sevgilisi tarafından darp edilerek cinsel istismara maruz kalan Kurşun, kaçarak elinden kurtulduğu eski sevgilisini savcılığa ihbar etti. Eski sevgilinin 16 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ünlü manken Dilara Kurşun (25) geçtiğimiz Mayıs ayında ayrılmak istediği 28 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından "son buluşma" bahanesiyle aracına bindirip ormanlık alana götürdü. Adeta dehşeti yaşayan manken Dilara Kurşun ormanda eski erkek arkadaşının cinsel saldırısına maruz kaldı. Elinden kurtularak kaçtığı eski sevgiliyle hukuk önünde hesaplaşmak isteyen Kurşun yargıya her şeyi bir bir anlattı. 

ESKİ SEVGİLİSİNİ ARAYIP YILDÖNÜMÜ EDEBİYATIYLA BULUŞMAK İSTEDİ

25 yaşındaki ünlü model Dilara Kurşun, 28 yaşındaki Tufan Kılıç'la birlikteydi. Çift geçtiğimiz Mayıs ayında ilişkilerini bitirme kararı aldı. İddiaya göre Kılıç, Kurşun'dan ayrılmak istemiyordu.

Ayrıldıkları süre içerisinde genç kadını telefonla arayarak rahatsız etmeye başlayan Kılıç, ünlü modelin oturduğu sitede ise olay çıkartmaya çalışıyordu. Tufan Kılıç, 16 Haziran günü akşam saatlerinde yeniden eski sevgilisini aradı.

REDDEDİLİNCE TEHDİTLERE BAŞLADI: ANNENE SÖYLERİM

Yıl dönümleri olduğunun ve buluşmak istediğini söyleyen genç adam, teklifini reddeden Kurşun'u tehdit etmeye başladı. Eğer gelmezsen sitede olay çıkartırım, Annen dahil herkesi birbirine katarım, gel kimse duymasın' şeklinde sözler sonrası Tufan'ın yanına gitmek zorunda kalan Kurşun, eski sevgilisinin aracına bindi.

SAÇLARINDAN TUTUP DARP ETTİ, TECAVÜZE SOYUNDU

Araçla birlikte seyir halindeki çift arasında yeniden birlikteliklerine devam etme hususunda tartışma başladı. Tartışma devam ederken, aracı Kumköy tarafındaki ormanlık araziye süren Kılıç, saçlarından tuttuğu genç kadını önce darp etti.

ZORLA KIYAFETLERİNİ ÇIKARDI

Ardından kıyafetlerini zorla çıkarttığı kadına cinsel saldırıda bulundu. İstismarda bulunacağı sırada Kurşun ağlamaya başlayınca, genç adam eylemine son verdi. Tufan Kılıç, genç kadını evine bıraktı.

Ünlü manken Dilara Kurşun &#39;son kez&#39; gittiği eski sevgilisi tarafından ormana kaçırılıp istismar edildi - Internet Haber

20 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Kurşun yaşadıkları nedeniyle Sarıyer'deki bir karakola giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili hastaneye götürülerek tedavi altına alınan Kurşun'a darp edildiğine rapor verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Kılıç, suçlamaları reddetti. Savcılık soruşturma sonunda Kılıç hakkında Nitelikli cinsel saldırı hakaret ve tehdit suçlarından dava açtı.

Hazırlanan iddianamede, Kılıç'ın olay gecesi genç kadını ormana götürüp cinsel saldırıda bulunduğuna ve gelmeyi reddettiği için hakaret ve tehditle zorla götürdüğü anlatıldı.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

20 yıla kadar hapsi istenen genç, Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

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