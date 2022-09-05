banner591

banner590

banner547

Son Dakika

SOLOTÜRK, Balıkesir semalarında gösteri yapacak

SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi, Kuvayımilliye Şehri’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl kutlamalarında Balıkesir semalarında uçuş yapacak.

Magazin 05.09.2022, 10:35
SOLOTÜRK, Balıkesir semalarında gösteri yapacak

SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi, Kuvayımilliye Şehri’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl kutlamalarında Balıkesir semalarında uçuş yapacak.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kutlamaların coşkusunu göklere taşıyacak SOLOTÜRK gösterisiyle ilgili duyuru yaptı. 6 Eylül Salı Günü 18.00’de gerçekleştirilecek gösteri için tüm Balıkesirlileri Merkez Havalimanı’na bekleyen Şıldak, herkesi nefesleri kesecek heyecanlı coşkuya davet etti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Konyaspor 5 11
3. Fenerbahçe 5 10
4. Başakşehir 4 10
5. Gaziantep FK 4 10
6. Adana Demirspor 5 10
7. Trabzonspor 5 10
8. Galatasaray 4 7
9. Kayserispor 5 6
10. Antalyaspor 5 6
11. Giresunspor 5 6
12. Kasımpaşa 5 6
13. Alanyaspor 5 5
14. Karagümrük 4 4
15. Sivasspor 5 3
16. İstanbulspor 4 3
17. Hatayspor 4 1
18. Ümraniye 5 1
19. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 4 10
2. Bandırmaspor 3 9
3. Keçiörengücü 4 7
4. Boluspor 4 7
5. Pendikspor 4 7
6. Eyüpspor 4 7
7. Sakaryaspor 4 6
8. Rizespor 3 5
9. Samsunspor 3 5
10. Gençlerbirliği 4 5
11. Göztepe 4 5
12. Adanaspor 4 4
13. Tuzlaspor 4 4
14. Manisa Futbol Kulübü 2 3
15. Erzurumspor 4 3
16. Altınordu 3 2
17. Denizlispor 4 1
18. Altay 4 1
19. Ö.K Yeni Malatya 4 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 12
2. Barcelona 4 10
3. Villarreal 4 10
4. Real Betis 4 9
5. Osasuna 4 9
6. Athletic Bilbao 4 7
7. Atletico Madrid 4 7
8. Celta Vigo 4 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Valencia 4 6
11. Mallorca 4 5
12. Almeria 3 4
13. Girona 4 4
14. Rayo Vallecano 4 4
15. Espanyol 4 4
16. Sevilla 4 1
17. Real Valladolid 3 1
18. Elche 4 1
19. Getafe 4 1
20. Cadiz 4 0
22
parçalı bulutlu