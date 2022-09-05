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SOLOTÜRK, Balıkesir semalarında gösteri yapacak
SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi, Kuvayımilliye Şehri’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl kutlamalarında Balıkesir semalarında uçuş yapacak.
Magazin 05.09.2022, 10:35
SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi, Kuvayımilliye Şehri’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl kutlamalarında Balıkesir semalarında uçuş yapacak.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kutlamaların coşkusunu göklere taşıyacak SOLOTÜRK gösterisiyle ilgili duyuru yaptı. 6 Eylül Salı Günü 18.00’de gerçekleştirilecek gösteri için tüm Balıkesirlileri Merkez Havalimanı’na bekleyen Şıldak, herkesi nefesleri kesecek heyecanlı coşkuya davet etti.
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