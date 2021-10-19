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Şoke eden gerçek: Eski aşıklar efsane dizide birlikte rol almışlar
Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Asya karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Cansu Dere'nin, yıllar önce Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi Avrupa Yakası'na konuk oyuncu olarak katıldığını duyanlar şaşıp kalıyor.
Magazin 19.10.2021, 14:48
Başarılı oyuncu Cansu Dere'nin, 2004-2009 yılları arasında yayınlanan efsane dizi Avrupa Yakası'na konuk oyuncu olarak katıldığı ortaya çıktı. Cansu Dere, Avrupa Yakası'nın 139. bölümünde manken olarak boy gösterdi.
Yaprak ve Fatoş'un izlemeye geldiği bir defilede yürüyen Cansu Dere'nin o görüntüleri, sevenlerini şaşırttı. Cansu Dere'nin arkasından podyuma çıkan diğer mankenin Çağla Şıkel olması ise gözlerden kaçmadı.