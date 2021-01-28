'Sizden bu kadar küfür yediğime göre'... 'Sadakatsiz Mert' Eren Vurdem diziye veda etti

Çarşamba akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, dün akşam yayınlanan 15. bölümüyle seyircisiyle buluştu. Dizide eşi Bahar'ı sık sık aldatan Mert karakterine hayat veren Eren Vurdem, son bölümle birlikte senaryo gereği diziye veda etti. Dizinin orijinali olan 'Doctor Foster'de olduğu gibi Sadakatsiz'de de bu karakterin, dizideki hikayesi sona erdi.

"SİZLERDEN BOL KÜFÜR YEDİM"

Kişisel sosyal medya hesabından hem hayranlarına hem Sadakatsiz'e veda eden Eren Vurdem ayrılık paylaşımında; "Sevgili ve değerli izleyicilerimiz, hikaye gereği orijinalinde olduğu gibi Mert karakterine veda ediyoruz... Sizlerden bol küfür yedim. Demek ki karakter amacına ulaşmış. Umarım bu karakterle insanların içine ve düşüncelerine ayna tutup olanlarda bir farkındalık hissettirmişimdir. Sizleri çok seviyorum. Bu işimde de beni yalnız bırakmadınız, iyi ki varsınız. Tüm ekip ve yapım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başka hikayelerde, en yakın zamanda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.'' ifadelerini kullandı.