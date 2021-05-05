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Siyasilerden ’20’li yaşlar challenge’ paylaşımları

Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına siyasiler de dahil oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve daha pek çok siyasi 20'li yaşlarına ait fotoğraflarını paylaştı.

Magazin 05.05.2021, 19:07
Siyasilerden ’20’li yaşlar challenge’ paylaşımları

Sosyal medyada hızla yayılan ’20’li yaşlar challenge’ akımına ünlü isimler de gençlik yıllarına ait fotoğrafları paylaşarak dahil oldu. İşte, müzik, sinema ve siyaset dünyasından ünlü isimlerin ‘#20liyaslarchallenge’ hashtag’i ile yayınladığı o kareler…










Sosyal medyada başlatılan akıma kimileri de toplumsal sorunlara dikkat çekmek amacıyla katıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, 20 yaşını görmeden öldürülen kadınlara dikkat çekerek, “Münevver, Şeyma, Ecem, Merve, Ceren, Güleda, Helin, Duygu…ve daha nice kardeşimiz 20 yaşını göremeden, erkekler tarafından öldürüldüler…#20liyaslarchallenge” ifadelerini kullandı.


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