Sinem Umaş kimdir? Sinem Umaş kaç yaşında ve nereli?

SİNEM UMAŞ KİMDİR?

1984 yılında dünyaya gelen Sinem Umaş, bir dönemin popüler evlilik programı 'Gelinim Olur Musun' un en ünlü simalarından biriydi. Yarışmanın damat adaylarından Ata Türk ile çalkantılı bir beraberlik yaşayan Sinem Umaş, Kaynana Semra ile yaşadıkları tartışmalarla hafızalarla yer edinmişti.

Yarışmanın en popüler gelin adayı, yarışmaya katıldığı dönemde Açık Öğretim Lisesi'nde okuyordu. Annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesi bir başkasıyla evlenmiş ve yurt dışına gitmişti.

Damat adayı Ata'yla olan yakınlaşması yüzünden kaynana Semra Türk ile yıldızı bir türlü barışmayan genç kız, yarışmaya adeta damgasını vurmuştu. Trabzonspor’da top koşturan futbolcu Bahadır Davran ile yaşadığı bir dönem aşk yaşayan Sinem Umaş, son olarak İşte Benim Stilim yarışmasıyla gündeme gelmişti.