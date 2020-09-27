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Sinem Kobal’dan doğal paylaşım

Hamileliğinin son ayında olan oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya sayfasından makyajsız olduğu bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

Magazin 27.09.2020, 21:08
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Sinem Kobal’dan doğal paylaşım

2016 senesinde meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren ve şu sıralarda dünyaya gelecek olan kız bebeklerini kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
 

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