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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, bebekleri için gelen 1 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti
Geçtiğimiz ekim ayında ilk bebekleri Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin daha yaşına girmeyen kızına reklam teklifleri gelmeye başladı. Ancak bebeklerini kamera önünden uzak tutmaya çalışan çift, 1 milyon TL'lik bebek bezi reklamı teklifini reddetti.
Magazin 25.05.2021, 12:50
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz ekimde kızları Lalin'i kucağına almıştı. Çiftin 8 aylık olan Lalin'le fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırınca markalar, bebeği annesiyle reklam filminde oynatmak için teklif göndermeye başladı.
1 MİLYON TL'Yİ GERİ ÇEVİRDİLER
Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre; Bir bebek bezi firması Sinem Kobal ve Lalin'in reklamlarda oynaması için 1 milyon TL teklif etti. Ancak Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti teklifi geri çevirdi. İddiaya göre, Sinem Kobal yakınlarına "Eğer Lalin ile bir projede birlikte olursak o da çocuklara fayda sağlayacak bir sosyal sorumluluk projesi olur. Ama şu an için çok erken. Lalin bunun için henüz çok küçük" dedi.