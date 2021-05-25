Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, bebekleri için gelen 1 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz ekimde kızları Lalin'i kucağına almıştı. Çiftin 8 aylık olan Lalin'le fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırınca markalar, bebeği annesiyle reklam filminde oynatmak için teklif göndermeye başladı.

1 MİLYON TL'Yİ GERİ ÇEVİRDİLER

Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre; Bir bebek bezi firması Sinem Kobal ve Lalin'in reklamlarda oynaması için 1 milyon TL teklif etti. Ancak Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti teklifi geri çevirdi. İddiaya göre, Sinem Kobal yakınlarına "Eğer Lalin ile bir projede birlikte olursak o da çocuklara fayda sağlayacak bir sosyal sorumluluk projesi olur. Ama şu an için çok erken. Lalin bunun için henüz çok küçük" dedi.