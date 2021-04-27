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Sinem Kobal tatil pozlarını paylaştı!
Koronavirüs vakalarının artması sebebiyle tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, Marmaris Selimiye'den art arda fotoğraflar paylaştı. Instagram'dan sahilde çekildiği anlara yer veren Kobal, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.
Magazin 27.04.2021, 10:08
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Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğu ve kızı Lalin'le yaz sezonunu erken açtı. Koronavirüs vakalarının da artması nedeniyle sakin ve sessiz bir ortam için ailesiyle birlikte Marmaris Selimiye'ye giden ünlü oyuncu, sahilde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
PEŞ PEŞE PAYLAŞTI
Art arda üç kare yayınlayan Kobal'a takipçilerinden kısa sürede yüzlerce yorum geldi. Altı ay önce kızını kucağına alan Kobal'a hayranları yine, kısa sürede verdiği doğum kilolar hakkında yorum yaparken çiftin eylül ayına kadar Selimiye'de kalacakları iddia edildi.(snob magazin)