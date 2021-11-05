Sinem Kobal ikinci kez anne olmaya mı hazırlanıyor?

2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, evliliğini gözlerden uzak bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Lalin adını verdikleri bir kız çocukları olan çiftten müjdeli haber daha geldi.

ERKEK BEBEK BEKLİYOR

Sosyal medyada hızla yayılan haberler e göre, uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sadece kızıyla zaman geçiren Sinem Kobal, ikinci kez hamile. 3 buçuk aylık hamile olduğu konuşulan oyuncunun erkek bebek beklediği de ileri sürüldü. Çiftten gündeme bomba gibi düşen hamilelik iddiasına henüz bir cevap gelmedi.

İMİRZALIOĞLU: LALİN, ANNESİNİN KOPYASI

Geçtiğimiz gün Ortaköy'de görüntülenen çift, anne ve baba olmanın güzelliğinden bahsederken "Anne ve baba olmak bu dünyadaki en güzel şeylerden birisi, Allah herkese nasip etsin inşallah" ifadelerini kullanmıştı. Kızları Lalin'in Sinem Kobal'a benzediğini söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, "Lalin annesinin kopyası, yüz hatlarını Sinem'e çok benzetiyorlar. Sadece bakışları bana benziyor, hatta öyle bakıyor ki hemen ikna oluyorsun. Gözleriyle herkesi azarlayabilir, galiba o özelliği babama benziyor. Beğenmediği bir şey olursa, bakışlardan hemen anlaşılıyor" demişti.

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