Sinan Akçıl: Biz de koronavirüsü atlattık

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, Aralık 2018'de sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş, 9 ay sonra boşanmıştı.

Ayrılığın ardından ilişkilerine bir şans daha vermişler, geçen şubatta ikinci kez nikah masasına oturmuşlardı. Ünlü çift, önceki gün yürüyüş yaparken görüntülendi.

"KORONA OLDUM"

Akçıl, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz biliyorsunuz. Biz de zorlu bir süreç atlattık, koronavirüs belası. Biz şeyi çok sevmiyoruz; 'Korana oldum, karantinadayım' diye story atıyorlar, bana komik geliyor." ifadelerini kullandı.