Simge ve Yıldız Tilbe, Konserleriyle İstanbul Gece Hayatına Damgasını Vurdu

Jolly Joker Private, yoğun ilgi gören Simge ve Yıldız Tilbe konserleriyle İstanbul gece hayatına adeta damgasını vurdu. Eğlencenin doruğa çıktığı her iki gece de misafirleri mest etti.

Boğazın eşsiz manzarasında müzik ziyafeti sunan Jolly Joker Private yıldızları ağırlamaya devam edecek; 11 Mart Cuma Ümit Besen & Pamela, 12 Mart Cumartesi Berkay, 18 Mart Cuma Merve Özbey Tamamen Arabesk, 19 Mart Cumartesi Candan Erçetin, 25 Mart Cuma Gülşen, 26 Mart Cumartesi Linet sahne alıyor.