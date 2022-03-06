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Simge ve Yıldız Tilbe, Konserleriyle İstanbul Gece Hayatına Damgasını Vurdu
Sahnesindeki sanatçılarıyla, eşsiz lezzetleri ve boğaz manzarasıyla yılın popüler mekanları arasına giren Jolly Joker Private, Kadınlar Günü öncesi hafta sonu sahnesinde sesiyle ve müziğiyle sevilen iki kadın sanatçıyı ağırladı.
Magazin 06.03.2022, 18:58
Jolly Joker Private, yoğun ilgi gören Simge ve Yıldız Tilbe konserleriyle İstanbul gece hayatına adeta damgasını vurdu. Eğlencenin doruğa çıktığı her iki gece de misafirleri mest etti.
Boğazın eşsiz manzarasında müzik ziyafeti sunan Jolly Joker Private yıldızları ağırlamaya devam edecek; 11 Mart Cuma Ümit Besen & Pamela, 12 Mart Cumartesi Berkay, 18 Mart Cuma Merve Özbey Tamamen Arabesk, 19 Mart Cumartesi Candan Erçetin, 25 Mart Cuma Gülşen, 26 Mart Cumartesi Linet sahne alıyor.