banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
iPhone 13'te depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı
iPhone 13'te depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı
Rakip yeğenlerin taklit kavgası sosyal medyayı salladı
Rakip yeğenlerin taklit kavgası sosyal medyayı salladı
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan'ın kitabı 'Öğreti' büyük beğeni topluyor
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan'ın kitabı 'Öğreti' büyük beğeni topluyor
Tahliye sonrası Afganistan'dan ilk ticari uçuş Doha'ya...
Tahliye sonrası Afganistan'dan ilk ticari uçuş Doha'ya...

Simge Sağın okulunu bitirip mezun oldu!

Ünlü popçu Simge Sağın, ara verdiği üniversite eğitimini tamamladı. Geçen yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'ne kaldığı yerden devam etme kararı alan şarkıcı, dün yapılan mezuniyet töreninde kep attı.

Magazin 10.09.2021, 17:54
Simge Sağın okulunu bitirip mezun oldu!

İstanbul Teknik Üniversitesi Ses Eğitimi Bölümü'nden mezun olan Simge Sağın (40) diplomasını aldı. Simge, "Kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Şimdi diplomalı ve konservatuvar mezunuyum" diyerek duygularını dile getirdi.​​​​​​​

Pandemi döneminin kendisi için faydalı geçtiğini söyleyen ve 15 sene önce bitiremediği konservatuvara dönen şarkıcı, mezun olmak için çok çalıştığını da belirtti.

  • 02Simge Sağın mezun oldu! 15 yıl sonra üniversiteyi bitirdi - Magazin haberleri

    "GENÇ KIZLAR SİZE ÖNEMLİ BİR MESAJIM VAR!"

    Simge ayrıca, "Bu fotoğraf benim için çok kıymetli. Özellikle genç kızlar size çok önemli bir mesajım var! Okuyun, çalışın, kendi ayaklarınız üzerinde durmayı öğrenin! O zaman kimseye boyun eğmek zorunda kalmazsınız. Ben okuldan ayrılalı 15 yıl olmuş… Yarım kalan, tamamlanması pandemide gerçekleşen çok kıymetli bir meseleydi… Ama burada en büyük teşekkür Emel Şenocak hocama ve tabii ki tüm hocalarıma, arkadaşlarıma... Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi'ne de ne kadar teşekkür etsem az… Beni ne kadar güzel ağırladınız. Sizi çok seviyorum! Hepinize harika bir gelecek ve hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.

    ​​​​​​​

  • Simge Sağın mezun oldu! 15 yıl sonra üniversiteyi bitirdi - Magazin haberleri

    Simge’yi mezuniyet töreninde sevgilisi aranjör sevgilisi Aytaç Özgümüş ve iletişim danışmanı aynı zamanda menajeri Özgür Aras da yalnız bırakmadı.

    ​​​​​​​

  • Simge Sağın mezun oldu! 15 yıl sonra üniversiteyi bitirdi - Magazin haberleri

    Simge kep töreni sonrası bir konser vererek öğrenci arkadaşlarına eğlenceli dakikalar yaşattı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0