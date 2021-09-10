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Simge Sağın okulunu bitirip mezun oldu!
Ünlü popçu Simge Sağın, ara verdiği üniversite eğitimini tamamladı. Geçen yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'ne kaldığı yerden devam etme kararı alan şarkıcı, dün yapılan mezuniyet töreninde kep attı.
Magazin 10.09.2021, 17:54
İstanbul Teknik Üniversitesi Ses Eğitimi Bölümü'nden mezun olan Simge Sağın (40) diplomasını aldı. Simge, "Kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Şimdi diplomalı ve konservatuvar mezunuyum" diyerek duygularını dile getirdi.
Pandemi döneminin kendisi için faydalı geçtiğini söyleyen ve 15 sene önce bitiremediği konservatuvara dönen şarkıcı, mezun olmak için çok çalıştığını da belirtti.