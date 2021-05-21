Şimdi Kerem düşünsün! Miguel Angel Silvestre’den Hande Erçel’e cevap

‘Sen Çal Kapımı’ dizisindeki partneri Kerem Bursin ile uzun süre inkar ettikten sonra aşk yaşadıklarını açıklayan Hande Erçel, attığı her adımla gündem olmaya devam ediyor.

Kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da adından söz ettiren Erçel, son olarak ‘Sense8’ dizisiyle tanınan İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre ile çalışmak istediğini söylemişti. Silvestre’den Erçel’e yanıt gecikmedi.

“HAYDİ HAYALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRELİM”

Silvestre, Erçel’in fotoğrafını 4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşıp, “Canım Hande, haydi hayallerimizi gerçekleştirelim. Ben de seninle çalışmayı isterim” karşılığını verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım için “Kerem Bürsin çıldıracak”, “Şimdi Kerem düşünsün” yorumları yapıldı.