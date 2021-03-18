“Sildiğim bütün videolarım, çektiğime pişman olduğum videolardır.”

Müzikten, stand-up’a, mizahtan güncel konulara; kültürün her alanına dokunan ve her anı eğlence dolu dakikalara sahne olan “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin yeni bölümüne sevilen fenomen Danla Biliç, samimi itirafları ve neşeli tavrıyla damgasını vurdu.

Güzel sanatlar lisesisinde yan flüt ve piyano üzerine eğitim gördüğünü anlatan Danla Biliç, İbrahim Selim’in yönelttiği “Peki piyanoyu daha sonra çalmayı denedin mi?” sorusu karşısında, “İstanbul’a ilk geldiğimde bir piyanonun başına oturdum bir kere ama hiçbir bilgi kalmamış bende.” Cevabıyla herkesi güldürdü.

Küçükken ileriye dönük meslek hayalinin bir tır kiralama firması patronu olup pek çok tır sahibi olmak olduğunu ifade eden Biliç, “Böyle bir meslek var mı onu bile bilmiyorum ama bir sürü tırım olsun istiyordum. İkinci hayalim de dansöz olmaktı.” Sözleriyle stüdyoda eğlenceli dakikalar yaşattı.

Youtube’da çektiği videolar ile çok hızlı bir şekilde başarıyı yakalayan ünlü fenomenin sosyal medya kullanımına dair itirafları da dikkat çekiciydi. Instagram hesabında hiçbir düzenleme yapılmamış yalnızca bir tane fotoğrafı olduğunu da itiraf eden Biliç, programın sevilen bölümü “Gözlerimin içine bak” ta kendisine yöneltilen “Fake sosyal medya hesabın var mı?” sorusu karşısında “Tabii ki var. Olmayan insan yoktur ki. İmkansız.” Sözleriyle iddiasını ortaya koydu. Programın yine aynı bölümünde “Hiç çektiğin için pişmanlık duyduğun bir video oldu mu?” sorusu karşısında verdiği “Elbette var. Sildiğim bütün videolarım çektiğim için pişman olduğum videolardır. Dileyen araştırıp bulabilir.” Sözleriyle samimiyetini ortaya koydu.

Geçmişe dönük pişmanlıkları olup olmadığı konusunda da samimi davranan Danla Biliç, “Geçmişe dönüp baktığımda pişman olduğum hiçbir şey yok. Düşünsem belki kilo almış olmamı söyleyebilirdim. Ama ondan da pişman değilim. Ben her şeyin bir sebebi olduğuna ve birbiri ile bağlantılı olduğuna inanan bir insanım.” Sözleriyle geçmişiyle ne kadar barışık olduğunu da ortaya koymuş oldu.