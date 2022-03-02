Şiddet gören kadınları klibinde oynattı

Halk Müziği Sanatçısı Abdurrahman Delen, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için 8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesinde “Kadınsız Bir Hayat Yaşanmaz Olur” şiirine klip çekti. Klipte daha önce eşi tarafından şiddet görmüş kadınlar rol aldı.

Seslendirdiği şarkılar ile toplumun sorunlarının dile getiren Halk Müziği Sanatçısı Abdurrahman Delen bu kez kadına şiddete dur demek için “Kadınsız Bir Hayat Yaşanmaz Olur” isimli klip çekti. Klipte daha önce eşleri tarafından şiddet gören kadınlar rol aldı. Klipte kadına yönelik şiddete dur demek için Yıldız Asyalı, Adnan Koç, Aylin Kabasakal, Kahraman Sivri gibi ünlü isimler de yer aldı.

“Klipte şiddet görmüş kadınlar canlandırıldı”

Son dönemde kadına şiddet olaylarının arttığını dile getiren Ünlü Halk Müziği Sanatçısı Abdurrahman Delen, “Kadınlara destek olmak ve bu şiddete dikkat çekmek için böyle bir klip hazırladım. Sözlerini yazıp daha sonra eseri şiire çevirdim. Seslendirdiğim şiirin klipte daha önce mağdur olmuş hanımefendiler yer aldı. Kadına şiddete dur demek için klipte bir çok ünlü sanatçımızda yer aldı. Yıldız Asyalı, Adnan Koç gibi bir çok ünlü isimde klipte oynadı. Klipte gerçekten şiddet görmüş hanımefendiler anlatılarak canlandırılıyor. Ben bireysel olarak bir farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor, kadına yönelik şiddetin sorununun bir an önce çözülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.