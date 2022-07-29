banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Buğday hasadı yüz güldürdü
Buğday hasadı yüz güldürdü
Shakira’ya 8 yıl hapis talebi
Shakira’ya 8 yıl hapis talebi
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Shakira'ya 8 yıl hapis talebi

İspanya'da vergi kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya olan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira suçlu bulunması halinde 8 yıl hapis yatabilir.

Magazin 29.07.2022, 14:16
Shakira'ya 8 yıl hapis talebi

Kolombiyalı dünyaca ünlü sanatçı Shakira için savcılar 8 yıl 2 ay hapis cezası talep etti

Shakira vergi kaçakçılığından sekiz yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Shakira aynı zamanda 23.7 milyon dolar para cezası ödemek zorunda kalabilir.

Shakira  suçlamalarda bahsedilen yıllar arasında kendisinin İspanya'da olmadığını savunsa da yetkililerin tam tersini söylüyor.

#Shakira #İspanya
Yorumlar (0)
31°
az bulutlu