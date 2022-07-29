Son Dakika
Shakira'ya 8 yıl hapis talebi
İspanya'da vergi kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya olan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira suçlu bulunması halinde 8 yıl hapis yatabilir.
Magazin 29.07.2022, 14:16
Kolombiyalı dünyaca ünlü sanatçı Shakira için savcılar 8 yıl 2 ay hapis cezası talep etti
Shakira vergi kaçakçılığından sekiz yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Shakira aynı zamanda 23.7 milyon dolar para cezası ödemek zorunda kalabilir.
Shakira suçlamalarda bahsedilen yıllar arasında kendisinin İspanya'da olmadığını savunsa da yetkililerin tam tersini söylüyor.