Shakira’ya 8 yıl hapis talebi

Kolombiyalı dünyaca ünlü sanatçı Shakira için savcılar 8 yıl 2 ay hapis cezası talep etti

Shakira vergi kaçakçılığından sekiz yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Shakira aynı zamanda 23.7 milyon dolar para cezası ödemek zorunda kalabilir.

Shakira suçlamalarda bahsedilen yıllar arasında kendisinin İspanya'da olmadığını savunsa da yetkililerin tam tersini söylüyor.