SEZEN EROL’UN YENİ TEKLİSİ “UYAN”IN KLİBİ YAYINDA
Yoganın pozitif enerjisiyle kısa süre önce hayallerini gerçekleştiren Sezen Erol’un yeni teklisi “Uyan”ın klibi yayınlandı.
Bir süredir ara verdiği müzik dünyasına kısa süre önce çıkardığı Uyan teklisiyle yeniden dönen Sezen Erol’un yeni parçasının klibi YouTube hesabında yayınlandı. Tüm çalışmalarıyla müziğe yoğunlaştığı bir dönemi pandeminin başında kendine sorular sorduğu ve ne yapmak istediğini bulduğu süreçle birlikte yeniden inşa eden Erol’un kısa süre önce müzikseverlerle buluşturduğu teklisi beğeniyle karşılanmıştı. “Pandemi sürecinin en sevdiğim meyvelerinden biri” diye tanımladığı yeni teklisi Uyan’ı klibiyle sözlerin hakimiyetinden hikayesel anlatımla görselliğe dönüştüren Erol’un performansı sevenlerinden tam not aldı.
Sezen Erol Yeni Teklisinin Klibiyle “Uyan”ışa Çağırıyor
Sezen Erol’un yoganın mistik dünyasını taşıdığı teklisinin sözlerini kısa film tadını hissettiren bir anlatımla veren klibi, parçanın sözleriyle bezeli bir hikaye sunuyor. Sezen Erol’un başrolünde yolda olan, keşfeden, kendini arayan ve yeni başlangıçlara yelken açma hayalleri kuran bir karaktere hayat verdiği klip, izleyicisini yoganın aurasıyla buluşturuyor. “Ruh halini çok hızlı değiştirmenin bir yolu” olarak tanımladığı müziği; gerçeği aramak, güneşi selamlamak, derim bir nefes, yolda olmak, uyanmak, kalbini açmak, kendin olmak, aydınlanmak ve engellerden arınmak gibi yoganın köklerini yansıtan kelimelerle sunan Erol, doğanın dinginliğini de canlı renklerin uyumuyla vermeyi başarıyor.
“Heyecanla ve mutlulukla işledim şarkının her bir sözünü ve bestesini” dediği yeni teklisi Uyan’ın klibinde başrolde Sezen Erol yer alırken yönetmelik koltuğunda ise Mert Gider oturuyor.
Şarkı Sözleri
Artık bitti kendimden kaçmıyorum.
Uyandım rüyadan,
gerçeği arıyorum.
Erken kalktım, güneşi selamladım
şükrettim içimden,
derin bir nefes aldım
İi yaaahaaa
İi yaaaheee
Gidiyorum hiç araç yok
Rotam yok
Yoldayım
Sen de uyan
Aç kalbini uyan
Kendin olmaya
ihtiyacın var
Aydınlandım geçmişimle barıştım.
Zihnimle savaştım,
engellerden arındım.
Tüm deneyimleri
doldurdum sırt çantama.
Bunlar yeter bana.
Karmamda ne kaldıysa.
İi yaaahaaa
İi yaaaheee
Sen de uyan
Aç kalbini uyan
Kendin olmaya
ihtiyacın var