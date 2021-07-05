SEZEN EROL’UN YENİ TEKLİSİ “UYAN”IN KLİBİ YAYINDA

Bir süredir ara verdiği müzik dünyasına kısa süre önce çıkardığı Uyan teklisiyle yeniden dönen Sezen Erol’un yeni parçasının klibi YouTube hesabında yayınlandı. Tüm çalışmalarıyla müziğe yoğunlaştığı bir dönemi pandeminin başında kendine sorular sorduğu ve ne yapmak istediğini bulduğu süreçle birlikte yeniden inşa eden Erol’un kısa süre önce müzikseverlerle buluşturduğu teklisi beğeniyle karşılanmıştı. “Pandemi sürecinin en sevdiğim meyvelerinden biri” diye tanımladığı yeni teklisi Uyan’ı klibiyle sözlerin hakimiyetinden hikayesel anlatımla görselliğe dönüştüren Erol’un performansı sevenlerinden tam not aldı.

Sezen Erol Yeni Teklisinin Klibiyle “Uyan”ışa Çağırıyor

Sezen Erol’un yoganın mistik dünyasını taşıdığı teklisinin sözlerini kısa film tadını hissettiren bir anlatımla veren klibi, parçanın sözleriyle bezeli bir hikaye sunuyor. Sezen Erol’un başrolünde yolda olan, keşfeden, kendini arayan ve yeni başlangıçlara yelken açma hayalleri kuran bir karaktere hayat verdiği klip, izleyicisini yoganın aurasıyla buluşturuyor. “Ruh halini çok hızlı değiştirmenin bir yolu” olarak tanımladığı müziği; gerçeği aramak, güneşi selamlamak, derim bir nefes, yolda olmak, uyanmak, kalbini açmak, kendin olmak, aydınlanmak ve engellerden arınmak gibi yoganın köklerini yansıtan kelimelerle sunan Erol, doğanın dinginliğini de canlı renklerin uyumuyla vermeyi başarıyor.

“Heyecanla ve mutlulukla işledim şarkının her bir sözünü ve bestesini” dediği yeni teklisi Uyan’ın klibinde başrolde Sezen Erol yer alırken yönetmelik koltuğunda ise Mert Gider oturuyor.

Şarkı Sözleri

Artık bitti kendimden kaçmıyorum.

Uyandım rüyadan,

gerçeği arıyorum.

Erken kalktım, güneşi selamladım

şükrettim içimden,

derin bir nefes aldım

İi yaaahaaa

İi yaaaheee

Gidiyorum hiç araç yok

Rotam yok

Yoldayım

Sen de uyan

Aç kalbini uyan

Kendin olmaya

ihtiyacın var

Aydınlandım geçmişimle barıştım.

Zihnimle savaştım,

engellerden arındım.

Tüm deneyimleri

doldurdum sırt çantama.

Bunlar yeter bana.

Karmamda ne kaldıysa.

İi yaaahaaa

İi yaaaheee

Sen de uyan

Aç kalbini uyan

Kendin olmaya

ihtiyacın var