Sezen Aksu, Attila Özdemiroğlu adını Hatıra Ormanı ile yaşatacak

Sezen Aksu 2013 yılı boyunca verdiği konserlerinden elde edilen gelirlerin bir bölümünü TEMA Vakfı'nın Manisa Salihli Gökköy Hatıra Ormanı'na aktararak 5 bin adet fidan diktirmişti. Öte yandan, 2008 yılında değerli müzik adamları Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç ve Uzay Heparı'nın adlarına TEMA Vakfı'nın Antalya Döşemealtı Hatıra Ormanı’na 4 bin fidan; 2015 yılında söz yazarı Aysel Gürel anısına Balıkesir Kepsut’ta 5 bin fidan; 2018 yılında Adile Naşit anısına Denizli Çal ve Sundurlu sahasında 5 bin fidan ve 2019 yılında ise Meral Okay anısına Tekirdağ Kızılcaterzi sahasında 5 bin adet fidanı toprakla buluşturmuştu. Attila Özdemiroğlu anısına tesis edilen saha ile birlikte Sezen Aksu katkıları ile dikilen fidan miktarı 29 bine ulaştı.

TEMA Vakfı gönüllüsü Sezen Aksu'ya kurduğu hatıra ormanları ile ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve doğal varlıkları koruma çalışmalarına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz.