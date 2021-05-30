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Şeyma Subaşı'nın yaptığı paylaşım şok etkisi yarattı!

Şeyma Subaşı, dün akşam Şampiyonlar Ligi finalinin oynandığı sıradaki paylaşımlarıyla gündem oldu. Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir mekanda dans gösterisi takip ederken masada bulunan efsane Alman futbolcu Ballack'ın Şampiyonlar Ligi maçı izlediği anı paylaştı. Ballack'ın dans gösterisi yerine maçı izlemesi Avrupa basınında gündem oldu.

Magazin 30.05.2021, 18:38 30.05.2021, 18:40
Şeyma Subaşı'nın yaptığı paylaşım şok etkisi yarattı!

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir mekanda dans gösterisi takip eden Şeyma Subaşı'nın paylaşımında masada bulunan efsane Alman futbolcu Michael Ballack'ın Manchester City-Chelsea maçını takip ettiği görüldü.

DANS YERİNE MAÇ

Şeyma Subaşı'nın videosunda Ballack'ın dans gösterisi yerine masaya koyduğu telefonundan Şampiyonlar Ligi finalini takip etmesi, Almanya, İngiliz ve İspanya basınında haber oldu.

FİNAL KAYBETMİŞTİ

Ballack, 2006 - 2010 tarihleri arasında Chelsea forması giymişti. İngiliz takımıyla 2008 yılında Chelsea ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan Ballack, penaltılarda Manchester United'a kaybetmişti.

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