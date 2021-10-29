Şeyma Subaşı ve Alsaloussi yine ayrıldı!

Yaz başında evlenme teklifi alan ve hamile olduğunu açıklayan fenomen, Alsaloussi hakkında dolandırıcılık iddialarının ortaya atılmasıyla ilişkisini bitirip Türkiye’ye dönmüştü.

Çiftin ayrılığı uzun sürmedi. 1 aylık ayrılığın ardından yeniden sevgilisinin yanına Miami’ye dönen Şeyma Subaşı, birlikte yaşadıkları evi kendi isteğine göre dekore ettirdi, kızı Melisa ile evde bol bol fotoğraf çektirip paylaştı.

Ancak, çiftin arasına kara kedi girdi. Mısırlı sevgilisinden ayrılan Subaşı, kızı Melisa ile beraber eski eşi Acun Ilıcalı’nın Miami’deki evine yerleşti.