Şeyma Subaşı üzerinde 60 bin TL taşıyor

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıkladıktan sonra ailesiyle tanıştırmış ve ardından da tatile gitmişti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, Bali tatilinden sonra soluğu Dubai'de almıştı.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin kendisi için uçak kapatmasıyla günlerce konuşulan Subaşı, lüks hayatından ödün vermiyor. Instagram hesabından hesabından bir fotoğrafını paylaşan Subaşı'nın, taktığı çantanın 38 bin 123 TL, yüzüğünün fiyatı ise 22 bin 575 TL değerinde olduğu öğrenildi.