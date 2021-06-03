Şeyma Subaşı sonunda evlilik teklifi aldı!

Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi sevgilisi Şeyma Subaşı'na Ibiza'da evlilik teklifinde bulundu. Subaşı o anları 'evet, dedim' notuyla paylaştı.

Mohammed Alsaloussi, sevgilisi Şeyma Subaşı'ya sürpriz bir organizasyonla evlilik teklifinde bulundu. Sahilde hazırlattığı özel alana arkadaşlarını davet eden iş insanı daha sonra Şeyma Subaşı ile sahile geldi.

Bir anda sevgilisinin önünde diz çöken Alsaloussi, evlilik teklifinde bulundu. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Subaşı teklifi kabul etti ve diz çökerek sevgilisine sarıldı.

Çiftin bu özel anı arkadaşları tarafından kaydedildi. Yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı, 'evet, dedim' mesajıyla güzel haberi duyurdu.

HAMİLE İDDİALARINA CEVAP

Sosyal medyada 3.2 milyon takipçisi olan Subaşı son paylaşımıyla çok konuşuldu. Her pozunda eliyle karnını gizlemeye çalışan Subaşı'nın bu hareketi dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Şeyma Subaşı'nın takipçileri; "Hamile sanırım", "Göbek çıkmış", "Hamile gibi", "Kesin hamile", "Kilo da almış", "Hamile, el sürekli göbekte" şeklinde yorumlar yaptı.

Hamilelik haberleri karşısında sessizliğini bozan Subaşı, paylaştığı yemek fotoğrafının altına ' Bugün sağlıklı besleneyim...Sonra karnım falan çıkar Türk basını yine bilmiş bilmiş haber yapar" diyerek iddiaları yalanladı.

Subaşı, sözlerine; Bir de yarın büyük bir parti yapıyorum Ibiza'daki evimizde. Hiç durmadan dans etmeyi düşünüyorum. Ah nasıl olacak ki hamile halimle değil mi?" diye devam etti.

ACUN ILICALI NAFAKA ÖDEMEKTEN KURTULUYOR

Şeyma Subaşı, 2017'de evlendiği Acun Ilıcalı'dan bir yıl sonra boşanmıştı. Subaşı'na 115 bin TL yoksulluk, Melisa'ya ise 10 bin TL iştirak nafakası olmak üzere her ay 125 bin TL ödeniyor. O dönem yapılan protokole göre, Subaşı evlenirse 115 bin TL'lik nafakayı alamayacak.