Şeyma Subaşı'nın yüzüğü ne kadar?

Sosyetik güzel Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşıyor.

Mutluluk pozlarını boy boy Instagram hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, sonunda sevgilisinden evlilik teklifi aldı.

Herkes yüzüğü merak ederken Şeyma Subaşı, sosyal medyadan yüzüklü paylaşım yaptı. Şeyma Subaşı'na sevgilisi tarafından hediye edilen yüzüğün değeri de ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı'na, milyarder sevgilisi tam 801 bin 540 TL değerinde dünyaca ünlü bir markaya ait tektaş yüzük hediye etti.

İşte Şeyma Subaşı'nın 800 bin liralık yüzüğü;