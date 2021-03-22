Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin arabası çalıntı çıktı

Türkiye’nin Şeyma Subaşı’nın sevgilisi olarak tanıdığı Mısır asıllı Amerikalı iş insanı Mohammed Alsaloussi’nin (Meedo) Ferrari marka otomoibilinin iddiaya göre çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Meedo, sadece 349 adet üretilen 1996 yapımı Ferrari F50 modelini 2019’da 1.95 milyon dolara (14 milyon lira) almıştı.

İtalyan Paolo Provenzi, aracın kendine ait olduğunu ve 2003’te Imola’dan çalındığını iddia etti.

MAHKEME KARAR VERECEK

Meedo ise aracı çalıntı olduğunu bilmeden aldığını öne sürdü. Aracın kime ait olduğuna mahkeme karar verecek.