Şeyma Subaşı Kızının Velayetini İstiyor!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, uzun bir süredir Miami'de yaşıyor. Ara ara kızı Melisa'yı görmek için Türkiye'ye gelen Subaşı, dün sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

"MELİSA ANNESİYLE BERABER YAŞAMALI"

3,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kızı Melisa ile fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı, "Melisa 8 sene önce Miami de doğdu. O zaman neden annesinin bir tanecik meleği Melisa Miami'de annesi ile beraber yaşayamasın. (Gerçekten derine inince tabi ki de nedenini biliyorum ama) Kararı tek başına veremiyorsun işte" notunu ekledi.

"HER EVLADIN YANI ANNESİNİN YANIDIR"

Paylaşımında kızının velayetinin olduğu eski eşi Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptığı düşünülen Subaşı, Instagram hesabından bir video yayınlayarak şunları söyledi: "Her evladın yeri annesinin yanıdır. Seçimlerinden dolayı ait olduğu yerde yaşıyorsa anne, kızı da yanında yaşamalıdır. Olayların derinine inince bir kaç saat daha anlatmak gerekir gerek yok. Melisa bence de benim yanıma gelmeli. Miami'de burada okula gidebilir. Kızımı pozitif ve mutlu büyütebilirim. Ben burada aile kurmayı tercih ediyorsam benim kızım da benim yanımda olmalı, benimle yaşamalı."