Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!

Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den hamile olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, romantik bir organizsyonla evet demişti. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yeni aşklara yelken açan Şeyma Subaşı son olarak Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evliliğe karar vermişti.

Şeyma Subaşı'nın ani evlilik kararının ardından 'hamile' iddiaları ortaya atılmış ancak yine Şeyma Subaşı tarafından yalanlanmıştı. Verdiği bir röportaj sırasında "Evlenmeden hamile kalmam" diyen Şeyma Subaşı'nın evlilik öncesinde hamile kaldığı ve bu nedenle hızlı bir evlilik ve düğün kararı aldığı ortaya çıkmış oldu.

Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer veren Şeyma Subaşı, çok kısa süre sonra paylaşımını sildi. Ancak o sırada alınan ekran görüntüleri Şeyma Subaşı'nın hamile kaldığını ortaya çıkardı. Şeyma Subaşı paylaşımını ingilizce olarak yaptı.

To all may friends and family around the world! I Would loca to confirm all the rumors lately and let you know that I'm pregnant. To be honest that was the reason we werw rushing to get married. We decided that there is no reason to rush, we love and respect each other and for now we would like to postpone our celebration and focus on enjoying being pregnant. Thank you for yor alla wishes and support I'm excited for what is coming next! Thank you!

Dünyadaki tüm arkadaşlarıma ve aileme! Son zamanlardaki tüm söylentileri doğrulamak için hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse, evlenmek için acele etmemizin nedeni buydu. Acele etmeye gerek olmadığına karar verdik, birbirimizi seviyoruz ve saygı duyuyoruz ve şimdilik düğünümüzü erteliyoruz. Hamile olmanın tadını çıkarmaya odaklanmak istiyoruz. Tüm dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkür ederim, bundan sonra olacaklar için heyecanlıyım! Teşekkür ederim! (kaynak:tv100)