Şeyma Subaşı hakkında çok büyük iddia!

Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'nın New York'ta düzenlediği partiye katılması dikkat çekti.

TV100'ün haberine göre bir arkadaşlarının parti görüntüsüne yer verdiği videonun etiketine hem Subaşı'nın hem de Guido Senia'yı etiketlemesi ikilinin yan yana olduğunu ortaya çıkardı.





Daha sonra videoyu ve etiketleri sayfasına taşıyan Subaşı'nın bu hareketi şaşırttı.

İtalyan DJ, Şeyma Subaşı'dan ayrıldıktan sonra adı Melisa Döngel ile anılmıştı. Çiftin, New York'ta buluşması akıllara, "Acaba barıştılar mı?" sorusunu getirdi.





Çiftin, New York'ta buluşması akıllara, "Acaba barıştılar mı?" sorusunu getirdi.