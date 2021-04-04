Şeyma Subaşı: Evleniyorum!

Uzun süredir yurt dışında sevgilisinin yanında olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Mohammed Alsaloussi ile Türkiye'ye geldi. Mısırlı erkek arkadaşını ailesiyle tanıştıran Subaşı, evleneceğini duyurdu.



Subaşı, sevgilisi ile ailesini tanıştırdığı akşam hakkında, "İsteme gibi olmadı tabii ki. İstanbul'a geldiğimiz için tanıştırmak istedim. Çok samimi bir ortam oldu. Benim annem ve babam İngilizce bilmezler ama bir şekilde anlaştılar. Çok tatlı, çok masum, çok güzel bir ortam oldu." dedi.



Subaşı, "3 ay 10 gündür birlikteyiz. Çok güzel gidiyor, bizim hikaye çok uzun. Ailem benim mutluluğumla zaten mutlu olan insanlar. Tanıştıktan sonra da 'Şeyma nasıl bir çocuk bu küçücük' dediler. 25 yaşında zannediyorlar ama 36 yaşında." şeklinde konuştu.



Haber Global'e açıklamalarda bulunan Subaşı, "Evlenirsem yurt dışında olacağım ama burada da evim olacak. Her ay gidip gelmem gerekecek. Bunu hala konuşuyoruz. Melisa okula İstanbul'da gidiyor. O yüzden ben de git gel yapıyor olacağım. Belki yıl bitmeden evlenebiliriz. Acun da evleneceğimi biliyor." ifadelerini kullandı.

(Ensonhaber)