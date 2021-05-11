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Şeyma Subaşı evleniyor!

Şeyma Subaşı, Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi ile çok yakında evleneceğini ilan etti. Subaşı, evlenerek Acun Ilıcalı'dan aldığı yüklü tazminata veda edecek ama bu kez de milyarder sevgilisinin servetine ortak olacak. .

Magazin 11.05.2021, 13:19
Şeyma Subaşı evleniyor!

Bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile sevgili olan ve hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı, düğün davetiyelerini paylaştı.

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıkladıktan sonra ailesiyle tanıştırmış ve ardından da tatile gitmişti.

İkili daha sonra ise Alsaloussi'nin ailesiyle tanışmak için soluğu Dubai'de almıştı.

Subaşı'nın bir süredir hamile olduğu ve sevgilisinin de bebeği evlenmeden dünyaya getirmesini istemediği konuşuluyordu.

Bu iddialar gündemdeki yerini korurken Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin evlilik kararı aldığı ortaya çıktı.

Mısırlı zengin iş insanı sevgilisi için kesenin ağzını açtı ve Miami'de Subaşı'na ev bile aldı.

Acun Ilıcalı'dan alacağı yüklü nafakadan vazgeçen Subaşı davetiyesini de paylaştı.

İşte Şeyma Subaşı'nın sosyal medyadan paylaştığı düğün davetiyesi...

Şeyma Subaşı, düğünü için davetli listesi hazırladığını ve çok heyecanlı olduğunu duyurdu.

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