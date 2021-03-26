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Şeyma Subaşı, Duygu Özaslan'a engel

Yaptığı paylaşımlarla sık sık sosyal medyanın diline düşen Duygu Özaslan, Şeyma Subaşı'nın kendisini Instagram'da engellediğini söyledi.

Magazin 26.03.2021, 12:45 26.03.2021, 12:58
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Şeyma Subaşı, Duygu Özaslan'a engel

YouTube kanalındaki makyaj videolarıyla tanınan fenomen Duygu Özaslan "İstanbul Sözleşmesi, Ekonomi, Türkçe Rapçiler" başlığında bir video çekti. Ekonomi sorusuna yanıt veremeyen Özaslan, "Ben ekonomiden anlamam" dedi.

İLK REYNMEN ENGELLEDİ

Ünlü Youtuber, Reynmen'in kendisini engellediğini söyleyip buna şaşırdığını dile getirdi. Özaslan ayrıca Şeyma Subaşı ile ilgili de açıklama yaptı.

"BENİ ENGELLEMİŞ"

Özaslan, "Şeyma Subaşı sevdiğim biri, tanışıklığım var; bir süredir hikayesini görmediğimi fark ettim. Bir gün Büşra'ylaydık bir bakayım dedim. Engellemiş beni story'sinden. Böyle bir şey yapıldığını bile yemin ederim bilmiyordum" dedi.

Kaynak: ensonhaber.com

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