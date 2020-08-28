Şeyma Subaşı doğruladı! İlişkiyi bitirdik…

Şeyma Subaşı’nın, 1,5 yıllık sevgilisi Guido Senia’dan ayrıldığı ileri sürülmüştü. Bir süredir İtalyan sevgilisi Guido Senia’dan ayrıldığı konuşulan Şeyma Subaşı, iddiaları doğruladı. Mesafelerin ilişkinin daha uzun sürmesine engel olduğunu belirten Subaşı, “O başka ülkede ben başka ülkede o yüzden ayrıldık” dedi.

FARKLI ÜLKELERDE OLMAK AYIRDI!

Subaşı ‘Aramızda bulunan mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi, o başka ülkede ben başka ülkede o yüzden ayrıldık. Kötü bir ayrılık değil ben istedim” dedi. Senia’nın faturalarını ödemekten sıkıldığı iddialarına ise “İnanmayın böyle şeylere. Kendisi çok iyi kalpli birisi. Sadece ayrı kaldık benim kızım var burada olmak zorundayız ne kıskançlığa gerek var ne başka şeye” dedi.

Şeyma Subaşı daha sonra da sosyal medya hesabından “dostça ayrıldık” diyerek bir not paylaştı.

Subaşı geçtiğimiz aylarda cemiyet dünyasından tanınan Mehmet Germiyanlıgil ile paylaştığı fotoğraf sonrası aralarında çıkan aşk haberlerine ise sitem etmişti.

GUIDO İLE OLAN FOTOĞRAFLARDAN BAZILARINI SİLDİ

Şeyma Subaşı, ayrılık haberlerinin ardından bir fotoğrafını “Özgür kuş” notuyla paylaşmıştı. Genç kadın, Instagram hesabından Guido Senia olan fotoğraflarının bir kısmını sildi.