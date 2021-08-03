Şeyma Subaşı'dan tepkilerin ardından açıklama

Subaşı, son olarak yangınların bulunduğu Bodrum'a bir grup arkadaşı ve sevgilisiyle tatil için uçtu. 31 yaşındaki Şeyma Subaşı, Bodrum'a giderken sevgilisinin kucağında poz verdi.

ŞEYMA'YA BÜYÜK TEPKİ

Subaşı, ardından da yangınlarla boğuşan Bodrum'da tekne üzerinden bu fotoğrafını yayınladı. Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar sürerken Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımları sosyal medyada tepki topladı.

"TEKNE BİZİM TEKNEMİZ DEĞİL"

Subaşı, kendisine gelen eleştirilerin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. 3,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'dan bir paylaşımda bulunan ünlü isim, "Hakkımda çıkan ülkemiz yanarken teknede eğlendiğim haberleri asılsızdır. Tekne bizim teknemiz değildir! Ülkece bu görüntülere şahit olmak acı verici. Biz de herkes kadar yaşanan bu talihsiz olaylar adına çok üzgünüz. En kısa zamanda yangınların sona ermesi için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"SENİN İÇİN ÜZÜLMÜYORUM" DEMİŞTİ

Şeyma Subaşı'ya tepki gösterenlerden biri de eski manken Deniz Akkaya olmuştu. Deniz Akkaya, "Senin için artık üzülmüyorum. Tek üzüldüğüm anne olduğun için senden hayatı öğrenen günahsız kızın..." ifadelerini kullanmıştı.